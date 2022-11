É sempre melhor prevenir do que remediar ciberameaças

A crescente digitalização de produtos e serviços, acelerada pela pandemia, traz muito potencial para as organizações crescerem, otimizarem os seus recursos, adaptarem-se a diferentes realidades e entrarem em novos mercados. Mas além de preparar os colaboradores para as oportunidades que surgem, é fundamental aprofundar a sua formação para compreender e abordar as ciber ameaças que continuam a aumentar.

De 2020 para 2021, registou-se um aumento de 26% no número de incidentes ao nível da cibersegurança e a tendência continua a ser de crescimento - tanto em Portugal como em todo o mundo. De acordo com os dados mais recentes do Observatório de Cibersegurança, as três ameaças que mais afetam os utilizadores relacionam-se com burla informática, acesso ilegítimo a informação e distribuição de malware, ou vírus informáticos. Consegue imaginar a extensão dos danos que falhas deste género trazem à sua organização, à segurança dos seus dados e, no limite, à continuidade

da operação?

O conhecimento é poder no que toca à manutenção da cibersegurança para as empresas. No mesmo boletim do Observatório, a falha humana continua a ser o motivo mais frequente para o sucesso destas ameaças, pelo que é fundamental investir na formação dos colaboradores para os alertar sobre comportamentos que acarretam risco, prevenir incidentes com a segurança e responder às ameaças que surjam.

Clicar num link de um email desconhecido, perder o telemóvel, confiar na chamada de um "novo técnico informático da empresa" são os erros mais comuns, como revela a Kaspersky Lab.

Mas será esta formação direcionada apenas a especialistas de cibersegurança? Sem dúvida que não. Enquanto a equipa de desenvolvimento de Produto trabalha com procedimentos de segurança em todo o seu ciclo do produto, a cibersegurança corporativa abrange todas as restantes funções, de forma transversal e sem olhar a hierarquias - porque as ameaças surgem logo que se verifica uma pequena brecha, onde quer que isso seja.

Dados sensíveis, informações confidenciais, contacto com cliente ou trabalho no digital fazem parte do quotidiano nas organizações. Por isso, é fundamental que os colaboradores conheçam e compreendam as ameaças de segurança a que estão sujeitos para que adotem uma postura preventiva.

Podemos e devemos apostar de forma abrangente na cibersegurança da organização, dos sistemas e dados, dos produtos e serviços, embora seja fundamental ter sempre em mente como a falha humana ainda acarreta o maior risco de segurança.

Naturalmente, é relevante estar preparado caso se verifique um incidente e também conhecer os procedimentos adequados. No entanto, acredito que a melhor estratégia passará sempre pela sua prevenção: protegendo, deste modo, toda a operação, pessoas envolvidas e continuidade do negócio.

Milan Starčević, Principal Consultant e People Lead na Zühlke