Eça, o seu tempo e a economia

Depois de, em palestra do seu programa de Doutoramento numa conceituada universidade norte-americana, uma investigadora cabo-verdiana ter demonstrado a existência de racismo na conhecida obra, Os Maias, do escritor português novecentista Eça de Queiroz levantou-se um coro muito afinado e indignado de toda a sorte de personagens em defesa do romancista. O principal argumento aventado foi o de Eça ser um homem do seu tempo e não poder ser lido com os olhos da atualidade. Um argumento que merece ser ponderado e debatido.

Primeiro dizer que as obras estritamente do seu tempo, são geralmente classificadas como datadas perdendo, necessariamente, grande parte do seu valor e importância literária. Os grandes clássicos são os que pelo estilo inovador, pelo que revelam da alma humana, pelos temas sociais abordados, pelos sentimentos que provocam, ultrapassam o seu tempo e se transformam em textos intemporais, isto é capazes de apelar ao leitor de várias eras incluindo a atual. Dizer que Eça é um autor datado é, no fundo, diminuí-lo.

Mas em que época viveu Eça para que o seu racismo possa ser considerado fruto do tempo e não preconceito seu? Eça nasceu em 1845, morreu em 1900 e publicou Os Maias em 1888. Foi sem dúvida um tempo em que o colonialismo e o racismo eram dominantes no pensamento europeu. Mas foi também um tempo em que a luta contra o preconceito de cor se afirmou, em que se travou a guerra da secessão nos Estados Unidos pela abolição da escravização de seres humanos (1861-1865), uma época em Marx publicou as suas principais obras, em que escreveu a sua celebre frase de que o Trabalho de pele branca se não podia emancipar enquanto do Trabalho de pele negra continuasse estigmatizado, em que Frederick Douglass (1818-1895) publicou as suas obras, Booker T. Washington também, o Haiti já fizera a sua revolução e era país independente, em que a Libéria se tornou nação independente (1845), a Comuna de Paris (1871) proclamara valores universais, etc., etc..

Vemos que apesar da força do colonialismo e do racismo no tempo de Eça existiam também os que contra ele se batiam, contra ele escreveram as suas obras. Foi, pois, um tempo dividido. Havia escolhas a fazer. Eça, como outros, fê-las. Não foram as melhores.

Em Portugal vivia-se sob a Monarquia e Eça era monárquico. Mas no seu tempo as ideias republicanas já eram conhecidas e muitos intelectuais da sua geração eram republicanos.

Nessa época a Medicina portuguesa procurava estar a par com as melhores práticas. Dois dos melhores médicos desse tempo eram Negros: Carlos Tavares, um dos médicos do rei D. Carlos e o grande Professor e clínico dos pobres Sousa Martins. Mas Eça preferia ver os Negros por outro ângulo. Não era da época era dos seus olhos.

Concluímos que a época nada desculpa o racismo de Eça, antes lhe imputa a responsabilidade da sua errada escolha.

Que tem isto a ver com a economia? Recordam-se há alguns anos quando as empresas portuguesas enfrentavam grandes problemas em exportar os seus produtos devido à exploração do trabalho infantil? A EU interveio e obrigou os governantes portugueses a acabar com esse escândalo que era, então, justificado como uma sacrossanta tradição particular do povo português.

O racismo é já o trabalho infantil da era contemporânea. A África do Sul sofreu um boicote internacional até pôr fim ao racismo e ao apartheid, as marcas racistas são rejeitadas pelos consumidores, os países racistas são criticados internacionalmente e as grandes empresas internacionais evitam associar-se com eles.

Até a família real britânica, que reina em diversos países, se arrisca a deixar de ser Chefe de Estado em várias paragens. Os Barbados vão abandonar a monarquia e tornar-se uma República ainda este ano. A Austrália ameaça fazer o mesmo.

Pelo contrário a diversidade é um valor assumido pela generalidade dos países e das empresas mais bem-sucedidas; o igual respeito e consideração por todos, um objetivo primordial no mundo económico.

João Cabrita Saraiva chega ao extremo de apelidar os Professores norte-americanos de estúpidos e de não terem mais nada que fazer! É extraordinário. A academia que mais Prémios Nobel tem dado ao mundo cheia de estúpidos, enquanto o articulista português, cuja obra se desconhece, surge como o génio da humanidade distribuindo epítetos aos pobres de espírito laureados. As reações negativas foram tantas e tão absurdas que a Universidade emitiu um comunicado a dizer que os estudos não tinham sido bem percebidos e que tinham sido deturpados. Não é com esta imagem que Portugal se pode afirmar no mundo académico, nem na arena internacional.

Inventar as desculpas mais absurdas sobre "o seu tempo" para não olhar de frente os problemas, no caso de Os Mais a solução até é simples, coloca-nos na posição salazarista de "orgulhosamente sós" tão prejudicial para o nosso país, para a nossa economia e a nossa sociedade, nesta era de globalização e de partilha de objetivos.