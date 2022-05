Economia Circular: o "salva-vidas" da Europa

Entende-se por economia circular uma economia que promove ativamente o uso eficiente e a produtividade dos recursos por ela dinamizados, através de produtos, processos e modelos de negócio assentes na desmaterialização, reutilização, reciclagem e recuperação dos materiais. A nossa economia global, ao contrário do que descrevi anteriormente, tem como base o modelo de "comprar, usar e deitar fora", no qual os recursos naturais são extraídos, usados e acabam como resíduos. Este modelo, que já se mostrou ineficiente há muito, está a levar o nosso planeta ao limite.

O mundo deita fora, anualmente, cerca de 300 milhões de toneladas de plástico - o equivalente quase ao peso da população humana - e mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrónico. Estes números chocam-nos e podem fazer com que se espere, inclusive, que em 2050 possa haver mais plástico do que peixes no oceano. Posto isto, e porque temos um sério problema de resíduos devido ao consumo excessivo, acredito que a Economia Circular não só pode ajudar, mas também guiar este caminho para construir uma sociedade menos consumista.

Apesar do processo de mudança para uma economia circular não ser tarefa fácil, a recompensa vale a pena: um mundo onde nós, a natureza e as economias mundiais possam prosperar. Apesar disto, falta-nos ganhar consciência e unirmo-nos - governos, legisladores, opinion makers, sociedade em geral - para que sejamos melhores consumidores. Isto porque, se toda a economia está assente no modelo de comprar, usar e deitar fora, então a tendência que leva os fabricantes a adotar outro tipo de durabilidade e possibilidade de reparação tem que vir dos consumidores: temos de ser nós a exigir esta mudança. Por outro lado, precisamos de implementar mudanças sistémicas, para que a sustentabilidade não dependa apenas das escolhas do consumidor. É preciso legislar contra a obsolescência programada e lutar contra as marcas que dificultam a possibilidade de reparação dos seus produtos - Right to Repair.

Por sua vez, em Portugal, sinto que começámos a dar os primeiros passos rumo à adoção de um modelo económico mais sustentável. Existe já um enquadramento político para a economia circular: o «Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal», cujo objetivo passa pela definição de uma estratégia para a economia circular, assente na produção e eliminação de resíduos e nos conceitos de reutilização, reparação e renovação de materiais e energia. A nível social, de acordo com o "Barómetro Europeu do Consumo Observador Cetelem 2022", 94% dos portugueses está recetivo à Economia Circular, no entanto apenas 22% sabe explicar o que significa exatamente, contra cerca de 70% da média europeia. Isto mostra que Portugal tem um enorme potencial de desenvolvimento através da Economia Circular porque somos um povo que abraça o propósito sustentável.

Neste sentido, há caminho, mas diria que faltam metas específicas e fazer dos objetivos macro de Portugal e da UE, os objetivos dos cidadãos. A título de exemplo, sabemos quanto gastamos de luz, água, gás e de combustível, mas não sabemos qual é o nosso impacto no ambiente, não o medimos, não o divulgamos, não responsabilizamos nem somos responsabilizados - o que é fundamental.

No contexto europeu, a UE lançou o "Plano de Ação para a Economia Circular" que visa o crescimento sustentável e a transição para este novo modelo, no entanto é preciso continuar a liderar a mudança através de mais legislação assim como de campanhas e incentivos tanto a nível regional como em cada país. Por outro lado, precisamos de mais incentivos para o cidadão comum, como a recente anunciada diminuição do IVA de 23 para 6% na reparação de produtos domésticos, que reconhecem e valorizam o cidadão responsável.

Assim, no Dia da Europa, que se celebra dia 9 de maio, alerto para a urgência de acelerar a mudança na nossa maneira de pensar - enquanto continente e enquanto potência económica - para alcançarmos, finalmente, uma economia em que a circularidade seja prioridade. É urgente evitar o desperdício e dar mais tempo aos sistemas naturais para se regenerarem. E, para que isto aconteça, precisamos de mais ações de sensibilização a nível europeu e de continuar pouco a pouco a promover novos hábitos de consumo.

Paulo Freitas | Cash Converters