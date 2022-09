Educação ao quilo

Em janeiro de 2020, o governo aprovou o Plano de Ação para a Transição Digital numa Resolução de Conselho de Ministros. Nele estão previstos inúmeros passos de fundamental importância para os portugueses. Em especial na educação.

Ora estamos naquela do ano em que muitos pais já fizeram ou estão a fazer as compras de material escolar, manuais escolares e, alguns casos, chegam à conclusão de que a velha mochila do ano passado já não está em condições de suster o peso de tantos livros. Convido os pais que ainda não o fizeram a pegar nos vários quilos que os nossos filhos vão ter de carregar todos os dias e pensarem bem se existem razões objetivas para continuarmos a pensar que a educação se mede em quilos ou se já podemos passar a megabites.

Não existem razões para que não sejam adotadas soluções digitais e interativas que incluam desde os manuais escolares até aos cadernos de atividades. Existem muitos e variados estudos que demonstram variações de peso das mochilas entre os 10% a 25% do peso total da criança, resultando em danos de longo prazo na saúde das mesmas. Uma digitalização do sistema educativo pode diminuir em muitos quilos o peso das mochilas, mas a sua verdadeira vantagem e importância irá para além da saúde dos nossos filhos.

A pandemia foi o campo de ensaios perfeito para entender que a aceleração da digitalização é possível, desejável e o grau de adaptabilidade de alunos é muito maior do que imaginado.

Este ano já vemos algumas escolas a adotar os primeiros passos do programa de digitalização para as escolas previsto em 2020. Serão poucas, mas é um início.

A transformação digital das escolas carece de verdadeira urgência, seja com a disponibilização de equipamento ajustado às necessidades de cada aluno, como também, e sobretudo, o acesso a recursos educativos digitais de qualidade.

A tecnologia existe e está acessível, pelo que falta é decisão e ação. Até a resolução de 2020 prevê que acesso tecnológico estimulará a criação de um ambiente escolar mais colaborativo e rico, cujo impacto nas gerações futuras é inimaginável.

Estou convencido que o acesso a ferramentas e ambientes digitais na educação será um enorme catalisador de inovação, sobretudo numa geração que nasceu "em rede" e é extremamente adaptável. Ao juntar os recursos digitais, as ferramentas necessárias e uma geração como a atual, estarão reunidas as condições para uma verdadeira explosão de criatividade e o desenvolvimento de novas competências entre os alunos, professores, encarregados de educação e toda uma estrutura que tenta todos os dias melhorar as condições do ensino em Portugal.

André Marques da Silva, CEO da GMS Store