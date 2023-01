Em automatizar é que está o ganho

A competitividade internacional é um pré-requisito para o sucesso da economia e do tecido empresarial e, um fator contribuidor significativo é a utilização mais ampla da tecnologia de informação nos serviços de suporte às empresas. Deverá ser objetivo de qualquer organização fornecer o melhor ambiente operacional digital, o mais rapidamente possível, começando o processo pela definição de prazos temporais.

As empresas têm de promover a sua expertise, tanto no mercado doméstico como no mercado mundial. Como componente desta competitividade, o desenvolvimento da produtividade do trabalho é importante. O aumento contínuo da produtividade deverá ser uma preocupação, mas nem sempre cumpre os ritmos de crescimento desejados e a conjuntura adversa aumenta ainda mais o risco de enfraquecer.

Automatizar e acelerar as operações com a ajuda da tecnologia da informação é uma maneira comum de melhorar a produtividade do trabalho. A mudança já não é apenas da decisão da própria organização, mas das necessidades dos clientes, concorrentes e parceiros. Especialmente em pequenas e médias empresas, os fatores que retardaram a introdução da automação estão identificados como sendo a falta de instruções operacionais concretas, o custo das integrações, os desafios tecnológicos e a falta de soluções de aplicativos fáceis de usar. As empresas também podem não ter know-how, meios práticos ou o desejo de desenvolver negócios digitais.

As entidades estatais podem contribuir para o desenvolvimento através das suas próprias atividades. Na visão anunciada por muitos governos europeus, o desejo é que todas as transações comerciais sejam, no futuro, baseadas em elementos estruturadas e legíveis por máquina, levando a um processamento totalmente autónomo. Informações importantes como pedidos, dados de entrega e faturas serão transmitidas automaticamente entre as empresas. Além disso, as obrigações fiscais e os elementos comerciais tendem a passar, cada vez mais, pela redução da intervenção humana. São exemplos já implementados as comunicações relativas a tributação ou estatísticas. Todo este caminho pretende tornar os países europeus e as suas empresas mais competitivas, dentro do seu ambiente operacional.

Uma fatura online é um exemplo concreto de uma mensagem estruturada e legível por máquina. É geralmente considerado mais rápido, mais económico e mais confiável do que as faturas tradicionais em papel e por e-mail. Atualmente, há já países europeus onde cerca de 70% do volume de faturas são transmitidos, unicamente, através de processamento online. Estima-se que o custo de processamento de uma fatura de compra em papel seja de cerca de 15 euros; a poupança obtida com o processo de faturação online pode ser de 60 a 70% desse valor, por fatura. Ao estender a automatização a todos os negócios, o potencial de benefício aumenta, apenas pela quantidade de trabalho economizado e tempos de processamento acelerados.

O objetivo da União Europeia (EU) é que, no futuro, todos os contratos públicos possam ser tratados eletronicamente, desde os pedidos de concurso até à faturação, de acordo com procedimentos uniformes. Mas isto exige padrões comuns. No projeto Peppol, iniciado em 2008, entre outras coisas, foi criada uma rede para transmissão

de mensagens e sua correspondente padronização. Desde então, o uso também se espalhou para o mundo dos negócios e fora da UE. A necessidade de customização e problemas de compatibilidade são reduzidos quando se pode alcançar vários usuários, juntando-os a um ponto da rede. Além do conteúdo, cada mensagem padronizada é validada antes de ser enviada à rede.

As empresas devem avaliar os seus objetivos de desenvolvimento e o caminho de progresso a partir dos seus próprios pontos de partida e proceder, sistematicamente, à análise da situação atual, à definição das necessidades futuras e ainda ao estabelecimento de metas concretas, que serão colocadas em prática através de um plano de implementação bem definido. Na implementação, vale a pena tentar fazer uso de soluções prontas, de modelos operacionais já testados e de parceiros adequados a cada fase do projeto. A automação de funções em tarefas de suporte à atividade operacional é, por isso, uma promoção sustentável da economia e da atividade das empresas, que culminará numa óbvia eficiência de custos.

Em suma, a eletrónica associada a sistemas de correspondência empresarial e o envolvimento das pequenas e médias empresas são essenciais para melhorar a produtividade e as condições de sucesso das empresas nos mercados internacionais.

Tiago Ferreira Sousa, Partner da Expense Reduction Analysts