Em saúde, nada pode ficar igual quando tudo muda

Como continuar a prestar serviços de saúde de elevada qualidade e universalmente acessíveis de uma forma sustentável? A questão é fácil de colocar, mas a resposta tem sido difícil de encontrar ou, pelo menos, de pôr em prática as propostas de soluções, já que não têm faltado teorias e dissertações sobre o tema. E na prática? O facto é que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem enfrentado, nos últimos anos, desafios bem conhecidos, mas cuja complexidade tem sido difícil de ultrapassar. O aumento dos custos com a saúde está na base de grande parte dos desafios, que resultam do envelhecimento crescente da população e do aumento das doenças crónicas e que se faz acompanhar por desigualdades no acesso aos cuidados que, infelizmente, têm também vindo a ser acentuadas. Adicionalmente, as passadas crises económicas e a pandemia, salientaram e reforçaram o que de bom se faz no SNS, mas também tornaram mais visível algumas das suas fragilidades, bem como a sua sustentabilidade futura.

Nunca como agora se falou tanto na sustentabilidade em saúde e nunca foi tão importante encontrar soluções para garantir o acesso à saúde para todos e por todos. É urgente agir, através da implementação de ações capazes de garantir essa sustentabilidade. E é esse o desígnio do BI Award for Innovation in Healthcare, uma iniciativa da Boehringer Ingelheim, com o apoio institucional da Ordem dos Médicos, que desafia todos os que tenham ideias para mudar o sistema.

Falamos de projetos concretos, de medidas que possam ser colocadas no terreno, de iniciativas centradas naquilo que são as maiores necessidades do sistema de saúde. A sustentabilidade é, aqui, o fio condutor, que entendemos ser essencial para um futuro comum e que passa por encontrar inovação ao nível da prevenção, do diagnóstico e dos tratamentos; de sugerir alternativas aos próprios modelos de prestação de cuidados; de reforçar a aposta nas ferramentas tecnológicas, sem esquecer que o utente tem de estar no centro das respostas e sem poder descurar o ambiente e a necessidade de redução da pegada ambiental na área da saúde.

Porque temos consciência que os sistemas de saúde tradicionais não podem fazer face a estes desafios sem uma transformação profunda, precisamos também de respostas que vão muito além do tradicional. E é por isso que este prémio, mais do que apenas o enumerar de possíveis soluções, quer ir mais longe e integrar os projetos vencedores num ecossistema que permita a sua aplicação, única forma de contribuir diretamente para a sociedade e para a saúde. Por isso, assenta num modelo de trabalho colaborativo, em que as equipas com ideias e projetos são orientadas por mentores, figuras de referência nas mais diferentes áreas e disponíveis para ajudar na validação dos conceitos e ideias.

A mudança nunca é fácil, mas sabemos que é possível. Porque nada pode ficar igual quando tudo muda.

Vanessa Jacinto, Head of Market Access & Public Affairs da Boehringer Ingelheim