Employee experience ou o colaborador-consumidor

Não é novidade que, nos últimos anos, Portugal tem vindo a posicionar-se como um importante hub internacional de tecnologia, o "Silicon Valley europeu". O que é novidade é o ritmo e o número de empresas que, só nos últimos 12 meses, decidiram instalar no nosso país as suas operações em busca de profissionais altamente qualificados. E, com o fim das restrições pandémicas, nota-se um aumento significativo desse fluxo. Com isso, o desafio da escassez de profissionais torna-se fulcral para as empresas. Como atrair o talento? Como evitar perdê-lo? Foi este o foco de um encontro recentemente promovido pela Randstad com algumas das maiores empresas globais que estão a iniciar, ou que já estão bastante avançadas, na construção de um hub em Portugal, onde diversas reflexões foram feitas e algumas boas práticas foram partilhadas.

Employer Brand, tech-stack, oferta financeira, estabilidade, são alguns dos motivadores que podem ser trabalhados para atrair potenciais candidatos. Mas um dos principais conceitos para reter o talento é, sem dúvida, a employee experience, a preocupação sobre a experiência de um profissional numa determinada empresa.

Começa a ser consensual que a retenção passa por um processo constante e que, simplesmente, propor uma contraoferta no momento em que é pedida a demissão é ineficaz e, regra geral, tarde demais ou com um efeito apenas temporário.

As empresas devem também estar atentas ao processo de recrutamento. Desde o primeiro contacto com o candidato - quer seja diretamente, ou através de um parceiro -, os discursos devem estar alinhados, as expectativas atendidas e os feedbacks sempre fornecidos. Acredita-se, cada vez mais, que a employee experience começa no primeiro contacto com o candidato e mantém-se até o dia da sua saída da empresa. Entretanto, para conseguir atrair, mantê-los motivados e alheios aos repetidos contactos de outras empresas é preciso, para além de todos os motivos citados, uma mudança de paradigma. E esse desafio, que é menos óbvio, pode ser bastante impactante.

O conceito de internal client é já muito difundido e aceite pelas empresas. Contudo, num paralelismo com a época de hiperconsumo em que vivemos e a forma como olhamos para as redes sociais, é necessário que as empresas, nomeadamente os departamentos de Recursos Humanos, vejam os colaboradores como "consumidores". É um balanço complexo que passa por criar políticas que atendam a empresa de forma transversal e, ao mesmo tempo, individualizem as necessidades de cada colaborador.

Parte deste HR transformation passa também pelo armazenamento, tratamento e utilização estratégica dos dados e o processo de mapeamento e compreensão do público interno da empresa. Todos os modos de interação com os RH e as áreas de apoio ao colaborador devem ter os seus sistemas, plataforma de ticketing, automação de processos, utilização de analytics para perceber comportamentos e, principalmente, a utilização estratégica dessas informações.

Ao tentarmos listar o que os colaboradores querem, ou acreditam querer, teremos uma lista quase infinita. E é impossível responder a todos os pedidos. Contudo, ao analisar o comportamento dos colaboradores através dos dados recolhidos, pode ter-se uma ideia muito mais clara do que realmente cada um precisa. Estes dados fornecem-nos os devidos insights para atender o colaborador de forma verdadeiramente individualizada, influenciando o seu engagement com o projeto e prevenindo eventuais insatisfações e, consequentemente, saídas inesperadas.

O volume de empresas a instalar ou ampliar as operações em Portugal cresce e, com ele, o desafio de encontrar talentos. Ter uma visão geral das necessidades dos colaboradores, poder prever insatisfações e tratá-los como consumidores, com particularidades e perfis específicos, contribui decisivamente para a redução do attrition rate e o desenvolvimento, no curto e médio prazo, de uma cultura de estabilidade interna, fundamental para qualquer empresa. E ainda mais importante num país onde a procura pelo talento torna-se mais e mais competitiva.

Paulo Ayres, Senior Manager, Engineering & Industry | IT, Randstad Portugal​​​​​​​