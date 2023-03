Empobrecimento dos Agricultores e Crise Alimentar?

No contexto do clima de tensão que se tem vivido nos últimos meses no setor agrícola em Portugal, com os agricultores a intensificar protestos, sejam de forma reivindicativa/construtiva ou nas ruas, a AJAP considera que é preciso ir mais longe na ação, sendo que a união de todos deve ser a palavra de ordem, até que as reivindicações dos agricultores sejam verdadeiramente ouvidas e atendidas.

Espanha e os outros países europeus apoiam verdadeiramente os seus agricultores. Aliás, nos últimos tempos, isto foi bem visível, desde a seca, ao período covid, e agora com os efeitos da guerra e inflação. Tudo isto contribuiu para o crescimento de todos os fatores de produção (sementes, rações, fertilizantes, pesticidas, eletricidade e combustíveis), em que os apoios aos agricultores portugueses ficaram muito aquém, se comparados com os recebidos pelos parceiros europeus, inclusive no timing em que as ajudas chegaram.

Nestes tempos de crise e inflação, o Governo nunca esteve ao lado das empresas em geral, nem dos portugueses, distribuiu migalhas, relembrando o velho ditado "com pão e bolos se enganam os tolos", mais uma vez, muito aquém dos apoios que os parceiros europeus atribuíram às suas empresas e aos seus cidadãos.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de inflação dos produtos alimentares não transformados voltou a subir em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, fixando-se em 20,09%. É o valor mais elevado em mais de 30 anos. É um facto que os preços estão a aumentar em toda a cadeia de valor, e na produção também não é exceção, em face dos custos dos fatores de produção, dos escassos apoios aos agricultores e da carga fiscal. Mais recentemente, a inflação galopante tem provocado um aumento generalizado dos preços dos produtos agrícolas ao consumidor, com vários casos de especulação conhecidos nas últimas semanas através da comunicação social, uma verdadeira "caça às bruxas", quando o maior beneficiário é o Estado, pelos impostos, mas fundamentalmente pelo IVA.

Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP)