Emprego jovem: uma causa nacional

O recente acordo celebrado entre 50 empresas, para promoção do emprego jovem, é um bom sinal e mostra o caminho a seguir. Portugal não tem bons indicadores nesta matéria, desde logo, por registar uma taxa de desemprego de 18,8% na população até 25 anos, três vezes superior ao valor geral (5,8%). Por outro lado, o país tem conhecidas dificuldades em reter talento e dar condições competitivas a jovens qualificados, num mercado de trabalho cada vez mais global e dinâmico.

Pedir a um jovem com mestrado ou até doutoramento que se realize com um salário na casa dos mil euros por mês, quando pode, com relativa facilidade, obter um vencimento muito superior em qualquer país europeu, é uma absoluta utopia. Mas é com esta realidade que a economia portuguesa está a ser confrontada nos nossos dias, a que se somam outros bloqueios, como a população NEET ou o desajustamento, que ainda se verifica, entre o que a academia oferece e as empresas procuram.

"A tecnologia digital oferece, assim, enormes oportunidades aos jovens, mas também crises cíclicas e inúmeras flutuações na empregabilidade. É nesta tensão que as empresas nacionais vão ter de trabalhar no futuro."

Precisamos de ativar o mercado de emprego jovem com urgência e, dessa forma, responder a vários desafios que temos pela frente, como a transição digital e a sustentabilidade energética. Mas também para vencer o inverno demográfico que o país atravessa e que será certamente pior se não formos capazes de criar oportunidades para quem está a construir um projeto de vida. É, portanto, louvável o esforço que este grupo de empresas se compromete a realizar, apontando para metas mais ambiciosas ao nível dos vínculos laborais permanentes e na fixação de tetos salariais mínimos.

No reverso da medalha, este foi também o mês em que várias big tech, como a Microsoft ou a Amazon, anunciaram despedimentos coletivos na ordem dos milhares de trabalhadores. A tecnologia digital oferece, assim, enormes oportunidades aos jovens, mas também crises cíclicas e inúmeras flutuações na empregabilidade. É nesta tensão que as empresas nacionais vão ter de trabalhar no futuro, o que reforça a importância de planear e estabelecer compromissos de longo prazo. As novas gerações merecem este esforço e precisam de um país que esteja disponível para as integrar.



Presidente da Associação Comercial do Porto