Empresas com "propósito" precisam-se

Empresas com Propósito ou, como são designadas internacionalmente, "Mission-Driven Companies", são empresas que acreditam ser possível ter um impacto positivo no que diz respeito a questões sociais e ambientais, mantendo o compromisso com a inovação e o lado económico.

Ter um "Propósito" é o assumir de uma responsabilidade para com o planeta e com todos os seus habitantes, uma responsabilidade que começa de dentro para fora e, que na realidade, devia ser partilhada por todos. Ao mesmo tempo, é também o compromisso que os objetivos estabelecidos serão cumpridos, contando para isso com a colaboração de todos, quer sejam colaboradores ou stakeholders.

A Voltalia é desde maio uma empresa com "Propósito", a primeira do setor onde opera e a terceira cotada na Euronext. O facto de ser já um player internacional das energias renováveis pode ter facilitado esta tomada de posição, pois na verdade já produzimos energia verde e com isso estamos já a contribuir para um planeta mais sustentável. Mas será o suficiente?

Nós considerámos que não, e os nossos acionistas foram unânimes ao aprovarem uma alteração dos estatutos de acordo com a lei PACTE (Action Plan for Business Growth and Transformation), promulgada a 22 de maio de 2019, que permite que empresas com atividade em França e que o desejem fazer adquiram um "Propósito" e incluam objetivos sociais e ambientais nos seus estatutos, com o objetivo de se tornarem uma empresa orientada para essa missão.

Assim, o "Propósito" da Voltalia ficou vertido em 3 objetivos sociais e ambientais, que podem ajudar a fazer a diferença no mundo em que nos inserimos através das tecnologias com as quais operados, e que são eles: 1) Atuar para a produção de uma energia renovável acessível a todos, através da contribuição direta para o combate às alterações climáticas e de uma eletricidade verde acessível e de qualidade; 2) Contribuir juntamente com a população local para o desenvolvimento sustentável dos seus territórios, construindo relações de longo prazo com os stakeholders locais; 3) Aproveitar ao máximo os recursos do planeta de forma sustentável, maximizando o impacto positivo das suas atividades no meio ambiente, em toda a sua cadeia de valor.

Conhecendo todo o vasto leque de competências técnicas existentes no nosso país, a contribuição das tecnologias e distintas soluções tecnológicas que dispomos, é fulcral fazer algo imediato pelas gerações futuras, não esquecendo o impacto positivo na fauna, na flora, no agroalimentar e na água - fundamentais à vida. Assim, a Voltalia pretende ser um parceiro neste enorme desafio em Portugal, e no mundo, sendo a sua missão e ADN: "melhorar o ambiente global, promovendo o desenvolvimento local".

Esta estratégia "Glocal" não podia estar mais alinhada com o que para nós é uma empresa com "Propósito" e a nossa esperança é que sejamos vistos como um modelo a seguir por muitas mais empresas, pois as nossas pessoas merecem, o nosso planeta precisa e, por vezes, fazer parte da mudança pode ser o começo de um novo paradigma.

Country Manager Voltalia