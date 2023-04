Empresas devem apostar mais nas patentes

Um dos principais sinais de vitalidade de um ecossistema de inovação é o número de pedidos de patentes. Ora, Portugal, neste particular, tem conhecido uma evolução notável, com a proteção da propriedade intelectual a crescer cerca de 40% nos últimos cinco anos. Aliás, em 2022, foi estabelecido um novo recorde: 321 pedidos de patentes, mais 35 do que no ano anterior.

Positivo é também o facto de a Feedzai liderar os pedidos de proteção de inovações pelo segundo ano consecutivo. Trata-se de um dos sete unicórnios de origem portuguesa e o único com sede no nosso país, em Coimbra. A liderança da tecnológica cofundada por Nuno Sebastião reflete o seu forte investimento em I&D, que representa 35% do orçamento anual da empresa.

Infelizmente, o exemplo da Feedzai afigura-se raro no ecossistema português. No nosso país, ainda é na academia que maioritariamente se desenvolvem e registam patentes. Em 2022, a lista das dez entidades que mais pedidos submeteram ao Instituto Europeu de Patentes incluía seis universidades/ institutos de interface e apenas quatro empresas. Trata-se de uma situação atípica no contexto europeu e mundial, onde são as empresas os principais produtores de inovação.

O domínio da academia ajuda a explicar o 14.o lugar de Portugal entre os países da UE e 31.o à escala global no que respeita à proteção de propriedade intelectual. A fraca prestação das empresas nacionais neste indicador compromete quer a capacidade de inovação do país quer a competitividade do seu tecido produtivo. A falta de patentes releva da incapacidade das empresas para desenvolverem novos produtos, tecnologias ou processos e, desta forma, potenciarem o seu crescimento e serem mais competitivas.

Importa, pois, continuar a dinamizar a relação academia-empresas, de modo que o tecido produtivo português ganhe massa crítica, conhecimento e recursos para desenvolver mais e melhor inovação. Neste sentido, deve aplaudir-se a intenção do governo de, até 2027, atribuir metade das bolsas de doutoramento a investigadores que façam as suas pesquisas em ambiente empresarial.

Mas convém também que sejam melhoradas as condições para as atividades de I&D dentro das empresas, o que passa, em boa medida, pela atração de investimento. Ora, para captar capital para a inovação, é preciso um enquadramento fiscal que seja mais atrativo para os investidores e permita um maior retorno a quem arrisca apoiar negócios disruptivos.