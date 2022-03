Empresas: que papel numa legislatura de maioria absoluta?

Se a pergunta é provocatória, talvez a resposta a ultrapasse: o papel das empresas na política é cada vez mais essencial. E sai reforçado perante um governo de maioria absoluta.

Não é da política partidária que falamos, mas da(s) política(s) pública(s), as que traçam as regras de um país e da sua economia. As que permitem estabilidade e segurança jurídica a quem quer manter e reforçar o investimento em Portugal.

Cada empresa tem um papel no seu setor, que por sua vez impacta o todo que são a economia e a sociedade portuguesas. Numa altura em que o foco e os esforços estarão centrados na retoma económica, as empresas não podem ignorar ou desvalorizar o contributo que o seu conhecimento, experiências e benchmarking podem trazer a uma regulação mais eficaz e uma maior criação de valor partilhado.

António Costa foi o primeiro a assumir que estará aberto ao diálogo, no Parlamento e fora dele, nomeadamente junto dos parceiros sociais. A concertação social é um palco privilegiado para as empresas e os seus representantes poderem dar o seu contributo sobre o impacto concreto da ação governativa e para poderem direcioná-lo. O recentrar da discussão na concertação social é, por isso, uma ótima notícia para as empresas e para o impacto que estas podem ter na economia, desde que, individualmente, as empresas também sejam capazes de fazer chegar as suas visões e desafios a quem de direito.

Por outro lado, a nova legislatura e o programa que definirá o seu caminho vêm de um contexto em que a pandemia covid-19 desafiou, provavelmente como nunca, o diálogo entre o público e o privado. O Estado, motivado a intervir rápida e significativamente na economia, precisou de ouvir os que seriam impactados pelas consequências das regras e, em alguns casos tornados públicos, teve a flexibilidade de ajustar as decisões para minimizar ou corrigir esse impacto.

Temos a oportunidade de dar continuidade a esta lição da pandemia, permitindo e promovendo um diálogo profissional entre os setores público e privado. Por profissional entenda-se transparente, credível, ciente dos interesses legítimos de cada parte e com base em princípios éticos inquestionáveis.

Os Assuntos Públicos são a disciplina que profissionalmente gere de forma sistematizada e estratégica a relação do setor privado com os diferentes intervenientes do poder, a fim de desenvolver ou resolver questões e, consequentemente, promover entendimentos diretamente relacionados com os respetivos interesses, os quais habitualmente trazem mais valias para a sociedade e a economia como um todo.

Gerir Assuntos Públicos é um trabalho de engenharia social, na medida em que construir agendas comuns entre intervenientes sociais se assemelha muito a construir pontes entre povoações, pois requer conhecimentos profissionais, recursos específicos e os benefícios são muitos e de enorme valia.

Quando duas localidades separadas por um rio se ligam por meio de uma ponte, ambas passarão a beneficiar de uma série de recursos e vantagens que não tinham antes da construção dessa estrutura. Graças à ponte, todos saem a ganhar.

Vejamos o exemplo premente das verbas de fundos europeus, nomeadamente o PRR e o Portugal 2030. O que são estes programas, se não um convite à participação das empresas e um apelo à sua capacidade de diálogo e criação de consórcios - pontes - nomeadamente entre as grandes empresas, as PME e o poder governativo?

Chegou o momento de voltar a falar, sem receios, de parcerias público-privadas. Não as do passado, mas as do futuro, virtuosas, onde as empresas assumem um papel fundamental na discussão das políticas públicas. Um processo que começa no diálogo e que conduz à ação, criando valor económico e social.

Maria Eça, Diretora de Clientes da LLYC/ Especialista em Assuntos Públicos na LLYC