Energia: inovação imprescindível

Neste dia mundial de Energia devemos destacar os enormes avanços recentes que este setor, cada vez mais protagonista no panorama mundial, tem tido, embora ainda haja muito por fazer. A aliança inevitável entre a Digitalização e a Evolução tecnológica permite transformar nomeadamente três aspetos centrais do setor energético: 1) Prestação de serviços aos clientes; 2) Gestão das infraestruturas de distribuição de energia, permitindo a transição para um modelo energético mais sustentável; 3) Adoção de modelos "inovadores e totalmente disruptivos no mercado" que podem alterar completamente o modelo empresarial.

Em primeiro lugar, há uma clara margem para melhorar a oferta de serviços e a interação com os clientes. As empresas energéticas continuam a a trabalhar para ter uma visão holística e coerente dos seus clientes de modo a conhecê-los de uma forma menos isolada. Este é um ponto de partida fundamental para criar uma oferta e um serviço personalizado que irá conhecer o cliente no seu todo, e satisfazer, sem margem de duvida, as expectativas e necessidades dos consumidores atuais.

Em relação à Gestão das infraestruturas, com a implementação das redes de energia do futuro, as chamadas Redes Inteligentes ou Smart Grid não só vêm inovar a cadeia de fornecimento atual, como também permitem o desenvolvimento de um sistema de produção de energia limpa, que vai poder transformar o papel dos utilizadores: podem passar de simples consumidores a produtores.

Cada vez mais, a Transformação digital, a Automatização e Segurança, são os motores essenciais para a racionalização das operações e a otimização dos recursos e das infraestruturas, que vão permitir monitorizar o desempenho em tempo real, e com isso identificar e resolver antecipadamente eventuais problemas.

Por último, a adoção de modelos "inovadores e totalmente disruptivos no mercado ". Hoje, a Inovação é uma das palavras-chave para o desenvolvimento das empresas e é um fator distintivo para competir no mercado e construir serviços disruptivos de valor acrescentado e a longo prazo. Por esta razão, é necessário trabalhar preventivamente na "inovação disruptiva", com soluções baseadas em Inteligência Artificial ou Computação Quântica, para obter resultados de acordo com o esperado para a gestão eficiente e inteligente das infraestruturas.

Embora o setor tenha um nível elevado de Inovação e Digitalização há ainda um longo caminho a percorrer se quisermos construir um verdadeiro sistema energético Eficiente, Moderno e Sustentável.

Margarida Almeida e Sousa, Manager de Energia, Minsait