Enoturismo, um valor regional de dimensão nacional

Um dos vetores estratégicos para o crescimento de um turismo mais sustentável é a diversificação da oferta e a potencialização dos recursos de cada região, onde se valoriza o que é único e singular. Neste contexto, o "Enoturismo" assume-se como um novo fôlego na criação de valor da produção nacional, um produto prioritário para o desenvolvimento turístico do país.

Uma combinação de experiências gastronómicas e vinícolas que se tem afirmado cada vez mais no panorama turístico, uma natural consequência do vasto património vitivinícola das diversas regiões de Portugal e da elevada qualidade do vinho português. Ligado à terra, a experiências e viagens sensoriais, a culturas, histórias e emoções, o enoturismo pressupõe o contacto direto com as diversas atividades relacionadas com a cultura da vinha e com a produção dos vinhos.

O Enoturismo vai, ou deve ir, muito além de uma simples visita às caves seguida de uma prova de vinhos, e é por isso que hoje todos nós os que abrimos as portas das nossas adegas, convidamos os visitantes a vivenciar a cultura e a tradição de cada região. As experiências que se oferecem já vão bem para lá da visita e prova ou da simples aprendizagem do processo de produção da uva ou do conhecimento das etapas do processo produtivo do vinho, dos seus aromas e sabores. As novas experiências passam também pela criação do seu próprio vinho, pela participação nas vindimas, na apanha da uva e pisa a pé com trabalhadores locais, recriando os processos tradicionais e ancestrais da vindima. A autenticidade das experiências e das vivências no local são primordiais na valorização das regiões e culturas locais. Os turistas de hoje, procuram experiências únicas. Querem conhecer o modo de vida dos habitantes locais, vivenciar as tradições com um toque de inovação, querem ter acesso a lugares que não sejam os "habituais". No fundo, a oferta teve que se adaptar para contemplar, agora, um maior contacto com a natureza, com as populações, com a cultura de cada região. São as experiências e as vivências que nos contam histórias, que marcam a memória de um lugar.

Ora, o enoturismo possui uma crescente capacidade de atração de turistas, com geração de valor para os territórios de menor densidade populacional e ao longo de todo o ano, pois tem sido um enorme contributo para a redução da sazonalidade, o que por si só já é um enorme contributo.

Para o negócio do vinho, as vantagens inerentes são inúmeras: a venda direta do produto, a promoção e fidelização à marca, feedback direto sobre os produtos, aumento de potenciais consumidores, alargamento a novos segmentos de mercado, novas parcerias e novas fontes de rendimento.

Este canal de negócio traz para as comunidades locais, maior empregabilidade, aumento do número de visitantes na região, desenvolvimento de uma nova imagem de destino, atração de novos investimentos, novas infraestruturas e revitalização de atividades económicas tradicionais que garantem e estimulam o seu desenvolvimento quantitativo e qualitativo.

O enoturismo é sem dúvida uma tendência consolidada, onde Portugal consegue facilmente "brilhar". Em janeiro deste ano um estudo da BOUNCE, colocou Portugal na segunda posição como melhor destino do mundo para enoturismo, apenas atrás de Itália. Tornando o nosso país num destino de eleição com ofertas turísticas que conseguem ir além das visitas às grandes cidades, ou às nossas maravilhosas praias, englobando assim regiões do nosso país, até então menos visitadas. Este caminho pode ser explicado pelo maior esforço de promoção e do reconhecimento da qualidade dos vinhos portugueses. Com o setor do vinho a representar na economia portuguesa um peso muito significativo nas exportações nacionais - note-se que Portugal em 2019 estava 9.º lugar do ranking de maiores exportadores mundiais de vinho.

Neste sentido, a perspetiva futura é a de que o enoturismo marque uma presença ainda mais forte e promissora no setor turístico ao longo dos próximos anos, tornando-se importante investir na contínua e progressiva qualidade e inovação destes serviços, como um valor da produção nacional.

Diretora de Enoturismo e Comunicação João Portugal Ramos Vinhos