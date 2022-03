Então, por cá é assim

Mariana Mortágua cita Kissinger para justificar a Rússia, porque Kissinger, do alto dos seus 91 anos, escreveu em 2014 que Putin não se iria ficar pela Crimeia e o Ocidente deveria lidar com ele com jeitinho ou iríamos ter uma nova Guerra Fria. Mas onde é a Crimeia afinal?, perguntam os nossos filhos e não só. Aproveitamos e espreitamos o Atlas para saber onde é o Mar Azov e porque raio a Ucrânia fica sem acesso ao mar, o Negro, se os russos conquistarem Odessa. E o Atlas, onde anda?

Há um Atlas escolar, mas é para parvos e tem mais animais do que texto e legendas, porque os outros, mais a sério, ficaram pelo caminho nas mudanças de casa na convicção de que o Google bastava - pensámos. Parvinhos de todo. Somos parvos e andamos baralhados, mas culpa é da geografia, digo eu. Dela e dos políticos.

Os russos são comunistas?, perguntam os nossos jovens carentes de ideologias. Bem... não, mas é complicado. Uma pessoa fica tonta: é a extrema-direita europeia a apoiar Putin durante anos, o PCP a apoiar a invasão e a condenar a Ucrânia porque é uma questão genética e pelo meio temos o BE a citar Kissinger e a ir a manifestações a condenar a Rússia quando na semana anterior estava quase como o PCP a condenar a Ucrânia. Para agravar tudo isto temos Sérgio Sousa Pinto, um deputado do PS, a falar em nome do mundo livre e a descompor um ex-deputado do PCP, e a direita em autodestruição ativa a discutir à porta fechada sobre quem é mais anti-esquerda. É impossível manter um rumo educacional de meia dúzia de jovens e adolescentes pela política portuguesa nestas circunstâncias.

Entretanto, um novo muro de Berlim está prestes a erguer-se e a realidade como a conhecemos prestes a ruir, diz quem percebe de política internacional e de geopolítica. Só não se sabe qual a cola que os vai manter, uma vez que as ideologias já lá vão. Já a minha cultura democrática, aquela que com a idade tem pintado o meu cabelo e a minha visão do mundo de cinzento, regozija-se com o avanço que temos feito - fartei-me de dicotomias. Como se o mundo se importasse com isso. Se nos importamos tanto porque não vamos lá?, perguntam eles como se estivessem a jogar ao Risco.

Todos os verões jogamos Risco e isso ajuda na análise, no cinismo das alianças que se vão fazendo e no jogo das ambições. Se quiserem conhecer os vossos filhos, arrisquem e comprem o Risco. Podem não gostar do resultado, dos estrategas manipuladores que têm em casa, mas vale a pena o risco. Respondendo à pergunta: não vamos lá porque não podemos começar uma III Guerra Mundial, dizem os generais que analisam a guerra na televisão e que os jornalistas nunca deixam acabar as frases porque o seu tempo não é o tempo dos homens comuns. Claro que não vamos. Acolhemos, rezamos, ajudamos, mas não vamos à guerra ou ficamos lá todos. É assim o mundo dos crescidos, meus queridos filhos. É um mundo feito de balanços e balancetes, de equilíbrios e fragilidades, como escreve Kissinger, citado por Mortágua. É a vida. Um mundo de oportunistas e de interesses, diria eu, à mistura com heróis e santos.

Por outro lado, já tratamos Zelensky por tu. Também já escolhemos um lado: somos do lado das vítimas e não precisamos de saber de História, de geoestratégia ou de política para saber quem são os agressores. É mais simples do que parece se virmos tudo isto através dos vossos olhos, dos 12 anos para baixo. Sei de uma família que acolheu uma família de ucranianos num ápice, assim, de um dia para o outro. Uma avó, uma mãe e dois filhos que tinham uma vida e deixaram de a ter de um dia para o outro e vieram aqui parar sem nada e sem perceberem a língua. Ele é engenheiro e ela advogada e ele está na guerra. Ir à guerra também é acolher. Quem se atreve?

Jurista