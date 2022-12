Entre a máquina e a má rede

Se a tecnologia é indistinguível da magia, é preciso começar a investigar o que está dentro da cartola da Inteligência Artificial. O ano que termina foi notável no desenvolvimento da IA, nomeadamente em áreas como a criação de conteúdos - texto, vídeos, pinturas - e da conversação. Alguns avanços são tão impressionantes que há pessoas a questionar se estes modelo de IA podem, ou já começaram, a tornar-se conscientes.

Relacionados A magia não é de graça

A questão parece posta de lado, pelo menos por agora. O que há é a ilusão de consciência, porque os sistemas estão a aperfeiçoar-se de forma exponencial. Mas com o brilharete recente da OpenAI com o lançamento do ChatGPT, um "bot" conversacional em versão beta que parece estupidamente humano, a reflexão subiu de tom. Um dos pontos sublinhados pelos vários especialistas com quem conversei a propósito disto foi o risco de se colocar demasiada credibilidade na máquina só porque é uma máquina.

Estamos a alternar entre gritar com o Google Maps porque achamos que está equivocado e tomar como certo tudo o que a Alexa responde quando fazemos uma pergunta.

"Digamos que uma criança tem seis anos agora e cresce com esta tecnologia", diz-me o futurista Gerd Leonhard. "Quando tiver 15, vai basicamente dizer, ok, o que a máquina responder está certo." Colocar demasiado peso nas capacidades da máquina, calculando que ela é imparcial, põe em risco a nossa capacidade de pensamento crítico.

"Isso não seria bom, porque levar-nos-ia a ser dependentes e também, de certo modo, neutralizados." Leonhard aludiu a algo que achei interessante: dentro de uma década ou assim, poderá ser necessário instituir uma moratória no desenvolvimento de algoritmos, aprendizagem de máquina e outras tecnologias de Inteligência Artificial. Fez uma comparação assustadora com armas nucleares e os acordos de não proliferação que foi preciso assinar para evitar a aniquilação da Humanidade numa guerra.

"O desafio último será que as pessoas vão usar a IA para ganhos financeiros e para a guerra e fins militares", considerou. "Dentro de uns dez anos, provavelmente teremos de encontrar uma forma de fazer aqui o que fizemos com as armas nucleares, em que as temos mas nem toda a gente as pode ter e usar." E como é que isso se vai decidir? Quem é que vai ser a polícia da Inteligência Artificial? Será bastante complexo fazê-lo, e ainda assim não tenho dúvidas de que não teremos outra hipótese.

Por enquanto, ainda estamos a debater como evitar que a IA seja embebida de preconceitos velados e generalizações perigosas. E como evitar que confiar cegamente nela.

Olhando para o ChatGPT, o grande atractivo é a quantidade incrível de dados que possui e o facto de ser multi-lingue (o que não quer dizer que seja multi-cultural, mas isso é outra conversa). Podemos começar uma conversa em inglês e depois passar para português e o "bot" adapta-se, começando a responder em português. Podemos questionar seja o que for, desde qual o melhor jogador de futebol do mundo a como a IA vai influenciar a produção de textos no futuro.

O "bot" tem salvaguardas quanto a opiniões - não vale a pena perguntar se Donald Trump foi um mau presidente ou se Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de sempre. Mas a forma como se adapta ao utilizador pode gerar entropia e foi assim que alguns utilizadores conseguiram induzir o sistema a dar respostas erradas ou manipuladas. Na era da hiper-personalização, em que tudo se ajusta para nos servir de forma única, não queremos que uma máquina nos dê as respostas que queremos ouvir. Queremos uma máquina competente. E aí está a linha que precisamos de encontrar: super competência sem conexão nem consciência.

"Imaginem que temos uma máquina com um Q.I. racional de mil milhões e depois permitimos que gere conexões com outros computadores e construa uma consciência", aventa Leonhard. "Isso poderia muito rapidamente significar que o computador olharia para nós como nós olhamos para formigas na floresta."

Ninguém está a dizer que a Skynet vai aparecer ao virar do ano, mas estas são questões que têm de ser pensadas agora. Não queremos, como frisa Leonhard, que as máquinas ponderem sobre o valor da vida nem tomem decisões baseadas em ética e valores. Isso é a nossa prerrogativa como humanos. E o futurista sublinha que, olhando para esta tecnologia, 95% da sua aplicação será positiva e tornará a vida mais fácil para muita gente.

São os restantes 5% que nos preocupam. O diabo, ainda que artificial, estará nesses detalhes.