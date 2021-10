Entre partidos, egos e a crise política, onde fica a economia? 

Não é um drama, e muito menos o fim do mundo, o país ser gerido em duodécimos. Mas, de preferência, que seja por pouco tempo. Uma vez que os partidos de esquerda, com o PS, desencadearam a crise política, então que se elucide a situação o mais rapidamente possível. Gerir uma nação em duodécimos é trabalhar em cima de um plano e de uma visão de curtíssimo prazo. Gerir em duodécimos é contar os tostões na carteira a cada mês - e muitas famílias não têm alternativa que não seja sobreviver deste modo -, mas o Estado não o deve fazer, se quiser olhar para o futuro e empreender por caminhos que lhe permitam cumprir com uma visão estratégica de médio ou longo prazo, útil aos cidadãos portugueses.

Se o país tiver de ir para eleições antecipadas - e a faca e o queijo estão agora nas mãos do Presidente da República -, que se avance rápido e se marque uma data. É preciso arrumar a casa nacional, clarificar a situação política e começar a olhar a sério para o tecido empresarial. 

Ainda o país não recuperou todo o fôlego que lhe foi retirado pela crise pandémica e já no centro e Norte da Europa se teme a quinta vaga da covid. O tempo urge. Proteger o emprego, criar riqueza e melhorar a competitividade face aos nossos concorrentes internacionais são temas que não podem esperar um semestre. Entre a data de hoje, a anunciada dissolução do Parlamento, as prováveis eleições legislativas antecipadas, a tomada de posse de um novo Executivo e depois todo o caminho que há a percorrer até ser apresentado um novo OE, criam angústia na economia e reduzem a oportunidade de aplicar na íntegra, com celeridade e critério, os fundos da bazuca.

Resta acreditar que tanto teatro parlamentar tenha servido para alguma coisa. Para abrir caminho ao centro e à direita? Não é seguro. Mas no mínimo que com as eleições se alcance a clarificação da situação política e se redefinam os caminhos do poder. Depois de meia dúzia de anos em que assistimos aos apelos dos órgãos de soberania em prol da estabilidade, da cooperação institucional e da recuperação económica, é importante que nenhum desses órgãos se esqueça dessa missão maior: o país. Mais do que as guerras de bastidores dos partidos, ou as batalhas de egos na corrida às lideranças, há uma incumbência que supera tudo: procurar o melhor caminho para Portugal.

Jornalista