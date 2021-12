Erros sucessivos na Gestão da pandemia

A gestão da pandemia de Covid-19 teve dois grandes modelos: um bem-sucedido e outro malsucedido que já gerou milhões de mortos sem que se anteveja um fim desta catástrofe humana e económica.

O modelo bem-sucedido é o chinês, depois copiado por alguns países asiáticos. O modelo malsucedido é o ocidental.

O modelo chinês assenta no uso generalizado de máscaras e no confinamento rigoroso, dos e nos locais atingidos, impedindo os surtos de se propagarem. É um ataque em força que isola a infeção. Um modelo que põe em primeiro lugar a vida e a saúde das populações e acaba por ser o modelo com menos impactos económicos adversos.

O modelo ocidental é errático, primeiro assentou numa ilusória e mortífera imunidade de grupo, depois em confinamentos limitados e finalmente apostou na vacinação. Contudo as vacinas ocidentais revelaram-se de efeito temporário, incapazes de conter a propagação da doença e ineficientes contra certas variantes do vírus. Este modelo elegeu como prioridade a economia. Levou à morte de milhões de pessoas.

Mas o modelo foi contraproducente pois as perdas económicas foram extremamente pesadas e os apoios ao relançamento económico estão a desencadear uma alta da inflação que conduz a uma desastrosa subida das taxas de juro. Prenuncia-se um novo e mais duro ciclo de austeridade.

Agora certos especialistas voltam à mortífera tese inicial de, em nome da economia, deixar proliferar a infeção na insana esperança de que não cause mortes e leve à imunidade de grupo.

Na preparação do Natal o Governo avançou com algumas medidas tímidas, aliás elogiadas pelo representante da Associação de Comerciantes como sensatas por não reproduzirem as tomadas o ano passado. E as do ano passado acabaram, como se sabe, por provocar dezenas de milhares de mortos. Quantos mortos teremos em 2022?

Naturalmente em Janeiro, sendo mês eleitoral, as mortes de Covid tenderão a ser baixas mas em contrapartida as mortes excessivas, as que ficam acima da média dos últimos anos, muito elevadas.

Um dos erros fundamentais da imprensa portuguesa é a pequena ou nula importância dada ao número de mortes excessivas, que devia ser o principal indicador da forma como o Governo tem enfrentado a pandemia. De facto não interessam só os que morrem de Covid, mas também os que morrem por falta de assistência devido ao colapso do SNS provocado pelo Covid e pela desastrosa gestão dos recursos postos ao seu dispor.