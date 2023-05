És Mãe Empresária ou Empresária Mãe?

Mais um Dia da Mãe que se aproxima para alguém como eu que, além de liderar uma empresa, lidero a minha casa, a minha família. Por muito que haja quem confunda, são duas coisas completamente diferentes. Mas eu, pessoalmente, acho que nunca deixo de liderar, qualquer que seja o ambiente.

Voltando às parecenças, desengane-se quem acha que as funções são iguais. Podem ter semelhanças, sim... mas a partir do momento em que agimos da mesma forma em contexto de trabalho e em contexto de família, há algo que está muito errado!

Em casa, cuidamos, acolhemos... numa empresa, apesar de também termos de o fazer, tem de ser de uma maneira mais distante. Numa empresa, corrijo os meus funcionários, organizo o trabalho, delego tarefas... em casa, também o faço, mas de uma forma mais descontraída e não tão autoritária.

Arrisco-me ainda a dizer que, gerir uma família é mais complicado do que gerir uma empresa, pois há laços afetivos e dinâmicas de relacionamentos que pesam mais na nossa tomada de decisões.

As funções são parecidas, mas têm imperativamente de ser adaptadas ao ambiente. Não podemos tratar um funcionário da mesma forma que tratamos um filho... nem podemos tratar um filho como tratamos um funcionário. Há que saber distinguir bem as situações.

Em termos de desafios, também são separados por uma linha ténue. Uma mãe tem de conseguir ser paciente em ambiente familiar, dar um bom exemplo, saber controlar despesas. E todos estes desafios fazem parte também da vida de uma empreendedora.

Por vezes, pode tornar-se complicado não prejudicar nenhuma das partes: não gosto de deixar de fazer algo importante com a minha família por motivos profissionais, mas também não gosto de me desleixar no meu negócio para estar sempre em casa a exercer o papel de mãe. Não vou mentir, vão acontecer ambas as situações. O segredo está em conseguir fazê-lo de uma forma equilibrada.

Mas não há quem o consiga melhor do que as mulheres. Temos uma sensibilidade e uma força muito superior em ambiente empresarial, assim como uma maior na tomada de decisões. Temos um olhar mais delicado sobre as empresas e as equipas e relativamente a determinados comportamentos e alterações de postura de colaboradores, porque somos também mais atentas a isso por natureza. Conseguimos estar em todo o lado ao mesmo tempo, sempre que somos necessárias. E isto, sim, aplica-se em contexto profissional e familiar.

Na organização onde trabalho, a TAB, criamos grupos, a que chamamos Boards, onde os membros, sempre líderes empresariais ou empreendedores, se reúnem para discutir e ajudar a superar desafios empresariais. Qualquer empreendedora que também é mãe pode (e deve) procurar aconselhamento com outras profissionais de sucesso no mundo da família e no mundo dos negócios. Haverá melhores dicas do que as de alguém que superou bem essa realidade?

Em 2022, Portugal ficou em sexto lugar no ranking da Mastercard dos países com mais mulheres empresárias a nível global. Não estou certa qual a posição ocuparemos este ano, mas gostaria que subíssemos este lugar, ou que pelo menos o mantivéssemos!