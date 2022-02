Escalar 500 metros não chega nem para ver o topo da montanha

Há boas notícias de Portugal, diz Bruxelas, sinalizando a recuperação do país a meio do ano, com um crescimento revisto para 5,5% em 2022 e a estabilidade política agora garantida pela maioria absoluta do PS a permitir avançar com reformas há muito adiadas e capazes de pôr-nos na rota do crescimento.

Na mesma semana, o governador do Banco de Portugal, recordando os tempos de ministro das Finanças e saltando à frente de governo e instituições, prometeu em conferência alheia que também o défice trará boas notícias, ficando em 2021 abaixo dos 3% do PIB e com condições para se limitar a 1% no ano que corre, uma ajuda preciosa para o país dar mais força à recuperação do equilíbrio orçamental.

O problema é que, como sempre parece acontecer com Portugal, as boas notícias não vêm sem adversativa. É que se o crescimento de 5,5% que se antecipa é notável, está longe, muito longe de chegar para compensar as perdas acumuladas na crise da covid, quando sofreu uma queda muito mais profunda do que a média da Europa - combinando os anos da crise à recuperação, de 2020 a 2022, o crescimento português não vai além dos 2%, a terceira marca mais fraca da zona euro. É mais ou menos como estarmos felizes porque já escalámos 500 metros, esquecendo que partimos do fundo do poço enquanto os outros arrancaram a meio da montanha e têm equipamento topo de gama.

Há outros "mas" a trazer amargos de boca. A dívida pública, que tem vindo a reduzir-se mas se mantém em níveis astronómicos (127,5% do PIB no último ano) num momento em que os juros do BCE começam a subir nos prazos mais longos. A produtividade em que somos constantemente ultrapassados pelos parceiros da União Europeia - estamos pouco acima do meio da tabela no que respeita à riqueza produzida por hora de trabalho. A absurda carga fiscal que pesa nos ombros dos contribuintes, penalizando brutalmente o trabalho - e empurrando os que ainda aqui conservam empregos e esperança para melhores oportunidades que todos os dias surgem lá fora. A imensa pressão que cerra fileiras aos negócios e às margens do tecido empresarial - os eternos custos de contexto que pioram a cada ano, da burocracia à justiça, os preços da energia a subir a pique, a falta de pessoas.

Depois, há ainda a crescente fatia de trabalhadores que alinha por um salário mínimo cada vez mais próximo da remuneração média, desincentivando a progressão dos melhores e dificultando ainda mais a retenção de talento. E pior, gorda fatia de jovens desempregados e desanimados com as perspetivas de futuro num país que continuamente adia o seu potencial, de cuja mais-valia este Portugal envelhecido e pobre depende para voltar à vida.