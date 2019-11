Escassez vs. desperdício alimentar: o desafio do equilíbrio

O mundo em que vivemos não é o mundo de há 100 anos. A população evoluiu, as mentalidades mudaram, tornamo-nos mais conscientes em relação ao que nos rodeia, desenvolvemos novas tecnologias, conseguimos inovações imagináveis e, no entanto, ainda não conseguimos solucionar questões tão dramáticas para a humanidade como a do desperdício alimentar.

Certamente já ouvimos histórias dos nossos avós de uma altura em que a alimentação era escassa e em que todos os alimentos eram aproveitados e racionados até à última migalha, dada a falta de condições para produzir e a falta de recursos financeiros. Esta é uma realidade que a maioria já não conhece, pois graças à evolução do país, a escassez deixou de ser um problema. No entanto, se a evolução trouxe o progresso, com ele veio também o desafio do desperdício.

Mais de um terço da comida que produzimos no mundo é deitada no lixo! Só em Portugal são desperdiçados 1 milhão de alimentos, o que equivale a 50 mil refeições deitadas no lixo todos os dias, e a nível mundial, estamos a falar de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos desperdiçados anualmente. Esta quantidade seria suficiente para alimentar 3 mil milhões de pessoas, número impressionante quando comparado com os mil milhões que ainda hoje passam fome.

Falamos sobre como vamos alimentar o mundo inteiro à medida que a população aumenta, mas já produzimos alimentos mais que suficientes para todos. Este cenário leva-nos assim a uma conclusão óbvia: não é o não sabermos como produzir alimentos, simplesmente não sabemos como distribuí-los corretamente. No processo, o desperdício alimentar tem ainda um impacto económico de 1.3 triliões de dólares por ano.

A evolução levou-nos do 8 ao 80 – e no meio do excesso como podemos encontrar o equilíbrio? Numa altura em que a sustentabilidade é, ou deveria ser, a palavra do momento, é importante refletir como é que podemos fazer a diferença. É por isso, que no mês em que se celebra a Semana Europeia da Redução do Desperdício, é mais importante do que nunca consciencializar as populações para esta temática e mostrar o papel que cada um pode ter na adoção de um consumo e distribuição sustentável. Cada um de nós tem a capacidade de ser o agente de mudança que o planeta precisa, mas é necessário que essa consciência comece a ser incutida desde cedo, nomeadamente nas escolas.

As crianças são o futuro e por isso devemos assegurar-lhes um. É importante que estas sejam desde cedo sensibilizadas para a questão da preservação do ambiente e que as ensinemos a respeitar o ciclo de vida dos alimentos. Seja através de jogos ou desafios, devemos ensinar às crianças a valorizar a comida para que possam levar o exemplo para as suas casas e, quem sabe, alterar hábitos junto das suas famílias, já que é dentro das nossas casas onde o desperdício é maior.

No nosso dia-a-dia, a solução pode ser tão simples como fazer uma lista antes de ir às compras ou substituir as idas semanais ao supermercado por idas mais regulares onde compramos apenas o necessário. Aproveitar excedentes alimentares para dar vida a uma nova refeição é também a receita para o combate ao desperdício.

Por sua vez, além dos hábitos de cada indivíduo e da formação nas escolas, é também necessário atuar numa ótica mais holística e a nível governamental. Em alguns países europeus, os governos já estão a implementar soluções com impacto no desperdício – por exemplo em França, os supermercados estão proibidos de desperdiçar comida em bom estado, estando obrigados a aplicar medidas para aproveitar esses alimentos. Neste sentido, é urgente uma alteração nos regulamentos e nas políticas das empresas do setor alimentar, não só em Portugal como a nível mundial, para que beneficiem de um mercado justo, transparente, mas acima de tudo consciente e sustentável.

Segundo a ONU, até 2030 o desperdício alimentar deve ser reduzido para metade e em Portugal, a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar tem também uma estratégia definida para combater o problema e evitar o desperdício, que passa pela criação de projetos que aproveitem a comida que, de outra forma, iria para o lixo. Também organizações não governamentais, como a Refood, e negócios sustentáveis como a Fruta Feia e a Too Good To Go, aplicação que vende excedentes alimentares de restaurantes, supermercados e hotéis, têm vindo a contribuir para esta causa a nível nacional.

Como tal, numa sociedade marcada pelo consumo e pela falta de uma distribuição alimentar equilibrada, sensibilizar para hábitos conscientes e sustentáveis é o início de um longo caminho. Um caminho que devemos percorrer todos juntos, pois só assim poderemos garantir hoje que teremos um amanhã.

Madalena Rugeroni é country manager da Too Good To Go