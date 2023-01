Escrever um programa eleitoral, dá mais trabalho do que escrever um tweet

Os debates foram curtos demais e alguns aspectos que desejamos esclarecer sobre o "novo programa eleitoral" do candidato à Liderança da Iniciativa Liberal.

Passando de lado o facto de que o objectivo destas eleições é como fazer crescer o partido, e não é apresentar um programa eleitoral, vale a pena analisar com rigor algumas das suas bandeiras eleitorais. Estas são reveladoras de uma má forma de fazer política já que partem do princípio socialista que com alguma cosmética e pouco esforço os grandes problemas que o país atravessa podem ser resolvidos.

Não é verdade. Precisamos de reformas, o sucesso não inevitável.

• "Congelamento da despesa durante 10 anos": Se vivermos durante 10 anos com os mesmos valores de despesa pública, e com um modesto crescimento económico, conseguimos ter um défice público equilibrado e, a prazo, impostos mais baixos. Parece simples!

Porém, nós, enquanto país, já experimentámos esse caminho. No início do milénio, a despesa foi duramente reprimida apoiada num célebre discurso da "tanga". Esta estratégia, de Manuela Ferreira Leite e Durão Barroso, falhou por dois motivos: nunca é possivel reprimir completamente os preços dos bens (sobretudo dos bens importados), forçando quase todo o congelamento numa sobre e insuportável repressão dos salários nacionais e na degradação dos serviços públicos.

A visão de Rui Rocha e Manuel Ferreira Leite, não é assim tão diferente da de Mário Centeno. Todos eles acham ou acharam que a economia iria crescer sem uma transformação do papel do Estado. Ora tal não é possivel, e quanto mais depressa terminarmos com essa ilusão, melhor subimos a qualidade da discussão pública. O país precisa de reformas e não de congelamento de despesa.

Os governos que optam por esta estratégia acabam por cair, sem nada deixarem feito. Com Manuela Ferreira Leite e Mário Centeno estragamos o sonho de uma geração. Vamos fazer o mesmo?

• "Reforma da segurança social": Os dados mais recentes indicam que a Segurança Social está precária há várias décadas e por várias décadas. Assim Rui Rocha indica na sua moção: "O caminho [para resolver a Segurança Social] passa, em primeiro lugar, pela introdução de um terceiro pilar de capitalização da Segurança Social. Aqueles que escolhessem aderir a este pilar, a partir de um certo nível de rendimentos, poderiam descontar para uma conta-poupança própria, investindo-a segundo opções promovidas pela própria Segurança Social".

Ora, nada disto é propriamente uma novidade - há muito que a IL defende a possibilidade de os trabalhadores poderem optar por um regime de poupança reforma fora do Estado. E há dois motivos para que tal defesa: por um lado põe-se um tecto nas pensões, reduzindo a despesa líquida no sistema de previdência, e por outro lado, criam-se fundos para financiar a economia.

Porém, e aqui está a surpresa: Rui Rocha não quer financiar a economia, mas sim financiar o Estado e as suas opções de investimento / as "opções promovidas pela própria Segurança Social". Deixamos assim de ter um instrumento de financiamento da Economia em linha com as escolhas dos aforradores, e mais uma linha para sustentar os desmandos do actual Governo.

Mais o mais curioso desta proposta de segurança social, é que esta medida já existe, chama-se "Regime Público de Capitalização". Está disponível para todos os que desejarem, e permite de facto o investimento nas opções escolhidas pelo Estado.

Resumindo: é uma má medida, pouco estudada e assente em soluções que já existem.

• "O cheque TAP": é também uma medida curiosa. Tendo havido défice, tendo faltado dinheiro no Estado, este Governo endividou as gerações futuras com 3.200 milhões de euros para subsidiar a TAP. Não fomos nós que pagamos a TAP, mas sim as gerações futuras: filhos e netos.

Tiramos aos filhos e netos para suportar os erros das gerações actuais. E quando há uma possibilidade de os compensar, insistimos no erro. Se levarmos isto ao extremo é mais fácil de compreender: mesmo que a privatização trouxesse os 3.200 milhões colocados na TAP e que o dinheiro fosse por inteiro entregue as famílias actuais, os nossos filhos e netos, teriam à mesma de pagar este desaforo, já que a dívida não se reduziu.

Reduções fiscais só podem ser defendidas se melhorarem as condições de competitividade do país, promoverem a mobilidade social; jamais podem ser usadas para números de marketing ou actos de fé. O caso recente no Reino Unido devia estar mais presente.

*

Um dos problemas actuais do debate públicos é procura de soluções simples, por vezes tweets, que traduzem um voluntarismo popular inconsequente. A Iniciativa Liberal tem de se afirmar pela robustez das suas opções e a excelência das suas propostas. Não podemos defender mais uma bandeira, um detalhe escrito num gabinete e sem preparação e que não resiste a um breve confronto de ideias.

Há sempre espaço para melhorar o que já afirmamos e propomos. Podemos e iremos sempre reformar para melhor. Não podemos é estragar a nossa imagem e o que construímos por uma resposta "bem-metida" numa rede social e 5 min de fama num qualquer telejornal. O país precisa de mais, a IL tem de ambicionar ser Governo com reformas, e não desejar ser apenas popular.

