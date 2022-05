Escritórios: tirar partido do inesperado

O escritório já não é um lugar para trabalhar. Apesar de parecer um presságio de morte, não o é. Na verdade, é exatamente o oposto, pois a tendência emergente de que o escritório é um lugar para se estar foi o que o salvou e empurrou para uma reinvenção e modernização, de acordo com o que as novas gerações esperam.

A dificuldade em reter e atrair talento obrigou as empresas a reinventarem as suas estratégias de gestão de pessoas. Entre várias ideias, todas em torno do salário emocional e dos benefícios de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, o escritório teve igualmente um papel a desempenhar. Era considerado o cofre da cultura da empresa, um local onde podiam partilhar os seus valores, e a sua identidade, bem como o lugar onde as equipas podiam e deveriam interagir de forma espontânea. Esta foi a primeira mudança: o escritório não podia ser mais um padrão, devendo adequar-se à organização e ao seu negócio, bem como comunicar de forma natural e orgânica a cultura às suas equipas.

No período em que os escritórios estavam finalmente a evoluir para um novo conceito, a pandemia veio tornar os espaços frios e vazios devido à ausência das pessoas. Quando o fio da pandemia parecia moderado e quase superado, o regresso aos escritórios avizinhava-se o cenário plausível. No entanto, tanto líderes como equipas, entenderam que trabalhar remotamente não teria impacto real ou, pelo menos, nenhum impacto negativo na produtividade, o que levou à segunda mudança: não se trata apenas de ter um escritório à medida, trata-se de ter a capacidade de criar um espaço onde as pessoas desejem estar. Um espaço que agrega valor e onde a criatividade, a empatia e o trabalho em equipa florescem, potenciando competências pessoais e tornando o trabalho mais fluído.

É certo que a forma como trabalhamos mudou. No entanto, como o trabalho remoto passou a fazer parte do nosso planeamento semanal, as empresas entenderam a necessidade de promover a colaboração em equipa e um senso de cultura no que é visto como o novo normal. Agora não há forma de voltar atrás e as empresas continuam a investir para ter escritórios de última geração. E, Portugal, está no centro de todas estas transformações.

O clima, o talento competitivo, os preços do imobiliário, quando comparados com outros destinos europeus, e o facto de ser um país muito amigável e aberto para expatriados, tornam Portugal extremamente apetecível. Cidades como Lisboa e Porto seduzem os investidores. Na capital, por exemplo, espera-se uma ocupação de 200 mil metros quadrados, este ano, impulsionada principalmente por novas empresas a expandir a sua atividade e a realocação de outras já estabelecidas no país.

Dados de 2021 mostram que, pela primeira vez em Lisboa, a absorção impulsionada por novas empresas foi mais expressiva do que a derivada da expansão, representando 15% da área da área ocupada e o dobro em relação a 2020. No Porto, o peso da área ocupada por novas empresas é ainda superior à de Lisboa, com uma quota de 18% na ocupação total em 2021.

No entanto, o crescimento exigido para o desenvolvimento de novos edifícios de escritórios, que se encontra em níveis substancialmente mais elevados do que na última década, ainda não é suficiente. Processos de licenciamento demorados podem levar a um aumento das rendas prime de 5% a 10%, uma notícia menos agradável para os ocupantes, mas ainda assim um sinal positivo para os investidores que entenderam o mercado e a falta de stock disponível, decidindo desenvolver edifícios de escritórios de raiz, mesmo durante a pandemia, quando o retorno ao escritório era uma realidade distante.

Destaco, ainda, algumas mudanças que ocorreram nas cidades, em parte forçadas pela entrada de novas gerações no mercado e pela nova realidade em que vivem. As zonas de escritórios mais tradicionais como os Central Business Districts (CBD) e o corredor Oeste (Lisboa-Cascais) estão agora a ser substituídos por eixos ribeirinhos e que podemos chamar de zonas "alternativas", onde a cultura urbana é mais visível, as amenidades estão na moda (comércio local, restaurantes e ginásios, por exemplo) e o ambiente, de alguma forma, mostra o frenesim saudável da cidade.

Uma grande percentagem das gruas visíveis no skyline de Lisboa deve-se a projetos de escritórios e esta tendência deverá manter-se nos próximos anos. O setor atravessa um dos momentos mais memoráveis e Portugal está a tirar partido dessa oportunidade.

André Almada, Senior Director Offices Advisory & Transaction Services da CBRE Portugal