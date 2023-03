Espaço: um domínio para a igualdade de oportunidades

Muito se tem escrito sobre a participação das mulheres nas áreas STEM (Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas da sigla inglesa) e da importância de um envolvimento alargado para estimular inovação e responder aos grandes desafios societais, nomeadamente atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável.

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género reporta que, em Portugal, "as mulheres correspondem a 38% das pessoas licenciadas nas áreas STEM" e que "a proporção de mulheres em empregos STEM em Portugal é já de 44%".

Embora os dados nacionais nas áreas STEM sejam encorajadores e até mesmo acima da média Europeia, o desafio torna-se muito maior quando se olha para as áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Dados oficiais mostram que, em 1999, a percentagem de mulheres licenciadas em TIC era de 26%, tendo decrescido até 18% em 2009, para recuperar para cerca de 21% em 2019. Portugal, embora abaixo da média Europeia, segue uma tendência semelhante. No âmbito das Tecnologias da Informação e da Comunicação, bem como nas Engenharias, continua a haver barreiras culturais e sociais, predominando um ambiente maioritariamente masculino. O número de mulheres interessadas em seguir carreira neste segmento, quer falemos no ensino superior quer no emprego ou no empreendedorismo ainda fica muito aquém dos objetivos, tendência confirmada pelo estudo da Comissão Europeia "She Figures" (2021).

O setor Espaço, tradicionalmente apelativo para jovens e graúdos, gera emprego altamente qualificado (na Europa, 75% dos trabalhadores têm pelo menos um grau académico) e multidisciplinar dentro das áreas STEM, estando ávido de perfis TIC. Neste sentido, é um setor que pode ajudar a criar tração para cativar mais jovens mulheres para estas áreas.

Num estudo recente, liderado pela EUROSPACE, Associação do setor de Espaço na Europa, comprova-se que existe falta de recursos humanos na área do Espaço, apesar das competências e formação existentes no e para o setor serem consideradas globalmente adequadas. Esta falta de recursos humanos parece acentuar-se com a previsão de 7 milhões de novos empregos no Espaço até 2025! A necessidade de explorar outras formas de atração e retenção de talento, mais inovadoras e eficazes, é flagrante.

Há aqui uma grande oportunidade, o mercado precisa, há vontade nas empresas para contratar mais mulheres, portanto, estas têm, agora, mais portas abertas na indústria espacial.

Um esforço acrescido tem vindo a ser desenvolvido para atrair mulheres e jovens em geral para estas áreas, motivando-os a abraçar este desafio. Aqui, ao ver aumentar substancialmente as suas potencialidades de recrutamento, as próprias empresas são altamente participativas.

É neste estímulo de resposta às várias lacunas que existem na igualdade de género no plano profissional que muitas empresas adotam posturas estratégicas de fomento de inclusão e diversidade. Participação nas iniciativas STEM, abertura de portas às escolas, programas de mentorado para jovens engenheiras, políticas de conciliação de trabalho e vida pessoal, promovendo, por exemplo, a flexibilidade de horário e trabalho remoto. Estas são algumas das nossas ações.

Neste longo percurso que ainda há por fazer, é essencial inspirar e despertar a paixão pelo Espacial nas gerações mais jovens e nas jovens mulheres em particular. O grande compromisso para com igualdade deve começar aqui. É fundamental que todos nós, agentes no mercado, enquanto empresas, trabalhemos na atração de jovens mulheres para as áreas STEM, em colaboração com a sociedade civil e, em particular, com as escolas. Há instituições e iniciativas que se diferenciam no seu esforço crescente para a divulgação do setor, a Ciência Viva e o ESERO, por exemplo, têm contribuído, desde muito cedo, para promover a diminuição deste "gender gap" e o gosto pelas ciências e do Espaço. A nível europeu, desde a sua fundação em 2009, a associação Women in Aerospace Europe (WIA-Europe) tem estado ativamente comprometida com todos estes desafios, promovendo uma representação inclusiva para as mulheres em todo o setor aeroespacial, dando-lhes a justa visibilidade, motivando-as para a ciência e tecnologia e divulgando o papel fundamental que o Espaço tem no nosso dia-a-dia.

Considerando que este setor ainda é constituído maioritariamente por homens na Europa (cerca de 75% dos colaboradores, segundo os números da WiA-E), no Dia Internacional da Mulher, é importante lembrar que temos vindo a fazer progressos em termos de participação feminina, mas a mudança é morosa e os números mostram que ainda há muito a fazer.

Teresa Ferreira, diretora de Espaço da GMV em Portugal