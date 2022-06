Especialização e responsabilidade: a aviação não vive sem os seus técnicos

As profissões mais especializadas tendem a ser valorizadas, quer pelo know-how inerente às mesmas, quer pelo seu nível de responsabilidade. Os Técnicos de Manutenção de Aeronaves (TMA) estão entre os grupos profissionais com maior nível de especialização e responsabilidade. A profissão é também uma das mais regulamentadas a nível mundial, aliás, como tudo o que diz respeito à indústria do transporte aéreo comercial, e com um nível de responsabilidade que é facilmente percetível por todos nós - uma peça mal instalada pode significar um grave acidente - a atenção e assertividade são importantes.

Desde o início do século XXI que se vem assistindo a uma procura por parte das companhias aéreas deste tipo de profissionais, a sua elevada carga formativa, aliada a um desconhecimento desta profissão por parte da maioria do público em geral, resulta num défice destes profissionais - projeções da Boeing antes da pandemia apontavam para a necessidade de mais de 750 mil a nível mundial - o mercado ajusta na base da regra da oferta e da procura.

Nas empresas nacionais este impacto fez-se sentir mais a partir da segunda década deste século, com a saída de técnicos para várias empresas na Europa e em outras latitudes - Ásia, África, Médio Oriente - a maior empresa nacional, a TAP, começou a ter dificuldades em reter estes profissionais altamente especializados e treinados, e a saída para empresas com melhores níveis de organização, condições de trabalho e, essencialmente, com melhores salários, começou a ser frequente. Era muito fácil ir ganhar o dobro ou o triplo do que era pago em Portugal. As empresas nacionais, em especial a TAP, começaram a tornar-se quase em empresas de formação ao invés de empresas de manutenção, tal o ritmo de rotação destes profissionais.

Entretanto veio a pandemia, e com ela veio uma nova realidade que causou um impacto gigantesco na indústria do transporte aéreo. As companhias tiveram de ajustar os seus quadros de profissionais à procura quase inexistente por voos, e promoveram vários programas com vista a esse objetivo - reformas antecipadas, despedimentos, negociações com vista à saída de alguns profissionais, etc.

Em 2022, felizmente para todos nós, a pandemia resolveu-se e a normalidade regressou aos poucos às nossas vidas. As empresas de transporte aéreo começaram a recuperar os níveis de atividade, com a operação a atingir níveis de 2019. Com esta nova realidade, a falta de profissionais faz-se notar, em especial dos que exigem maiores níveis de formação e especialização, como é o caso dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves e, novamente, o mercado dita as suas regras - oferta versus procura - e os valores de vencimento oferecidos a estes profissionais estão como nunca estiveram. Se anteriormente o normal era o mercado internacional pagar o dobro ou o triplo do nacional, neste momento paga cinco vezes mais ou até um valor superior. Assiste-se neste momento a ofertas de "prémios", de cerca de 500 euros, a quem indique potenciais candidatos a emprego de Técnicos com licença EASA (B1 ou B2).

Porque é que as empresas pagam bem a este tipo de profissionais?

Primeiro: um Técnico de Manutenção de Aeronaves demora cerca de 10 anos até atingir um nível de "maturidade técnica" e conhecimento que lhe permita ser autónomo nas suas funções. Nestes 10 anos, está incluída a formação base (curso Ab initio), formação prática, adquirir experiência em ambiente real de trabalho, e os vários cursos de cada um dos aviões que estão averbados na sua licença individual.

Segundo: um bom Técnico acaba por ser um excelente investimento que as empresas fazem no seu maior bem, a segurança, pois a assertividade, exigência e rigor de um bom profissional nesta área faz toda a diferença neste capítulo da segurança do transporte aéreo.

Terceiro: poupança de custos. O custo inerente à manutenção dos aviões, nomeadamente os relacionados com peças, gestão de stocks, é muito elevado. Um computador - hoje uma aeronave tipo A320, contém mais de meia centena de computadores para o seu funcionamento - pode custar facilmente mais de 400 mil euros, mesmo o aluguer de uma destas unidades, por um período de 15 dias, ascende facilmente a 50 mil euros. Um técnico experiente e capacitado pode evitar facilmente muitos destes custos, a diferença entre uma tomada de decisão acertada ou errada custa muitas centenas de milhares de euros, e nem estamos aqui a contabilizar os custos com atrasos, cancelamentos e impactos na imagem e confiança da companhia aérea.

Por tudo isto, é fácil compreender os motivos pelos quais estes técnicos altamente especializados são valorizados e as melhores empresas lutam por manter estes talentos nos seus quadros. O seu "peso" nas contas finais de uma empresa e na sua rentabilidade é muito maior do que aquilo que se possa pensar à primeira vista. Este é, seguramente, um fator pelo qual algumas empresas dão lucro enquanto outras não. O negócio do transporte aéreo, sendo de capital intensíssimo, é um negócio em que é difícil ganhar dinheiro, mas é muito fácil perdê-lo....

Paulo Manso, presidente da direção do SITEMA - Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves