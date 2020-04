Está à vista o fim da linha para os operadores de cruzeiros?

As consequências da pandemia do novo coronavírus sobre a economia global ameaçam desencadear uma depressão sem precedentes. A última previsão do Goldman Sachs para os Estados Unidos da América prevê uma contração de 34% no PIB no segundo trimestre de 2020, acompanhada de uma taxa de desemprego na ordem dos 15%. Estes números são assustadores e, infelizmente, têm paralelos em vários outros países, tendo em conta que as medidas para conter a disseminação e o impacto do vírus estão a causar uma súbita desaceleração da economia em escala, com todos os serviços, à exceção dos essenciais, a serem alvo de fortes restrições.

Muitos setores estão a ser seriamente afetados, mas poucos de forma tão dramática quanto os das viagens e do turismo devido às crescentes proibições de deslocações e respetivo fecho de fronteiras implementadas por diversos países.

Os danos infligidos à aviação são particularmente significativos. Voar tornou-se uma atividade altamente controlada, quase exclusiva apenas ao transporte de carga e a operações militares. Há frotas inteiras paradas e, como consequência, a generalidade dos funcionários está a entrar em processo de lay-off. No entanto, no meio da torrente de más notícias, talvez haja uma luz ao fundo do túnel, visto que o senado americano autorizou um resgaste de 50 biliões de dólares, destinado a manter as companhias aéreas vivas. Não será suficiente para resolver aquela que é uma das crises mais graves que a indústria alguma vez enfrentou, mas ajudará, certamente, a mitigar determinados efeitos nefastos mais imediatos.

Se a realidade das companhias aéreas merece a nossa atenção, a dos operadores de navios de cruzeiro, que estão a ser confrontados com o abismo da ruína financeira, não é, de todo, menos crítica. Tem sido noticiada, um pouco por todo o mundo, a situação delicada de passageiros e tripulações, presos a bordo de cruzeiros indeterminadamente, à medida que país atrás de país lhes barra o acesso aos seus portos, impedindo o desembarque das pessoas por receio de contágio.

A título exemplificativo, só na semana passada é que os navios de cruzeiro holandeses Zaandam e Rotterdam – o segundo foi em auxílio do primeiro quando se confirmou a existência de casos do novo coronavírus –, conseguiram finalmente atracar na Florida, depois de cerca de doze dias encalhados no mar. Dezenas de passageiros foram, entretanto, diagnosticados com o Covid-19, sendo que quatro vítimas não resistiram e sucumbiram à doença antes que pudessem chegar a terra firme.

Até há bem pouco tempo, esta era uma indústria em ascensão, que registava uma grande movimentação nos estaleiros com um número recorde de novos navios a serem produzidos, fruto de investimentos avultados motivados por expectativas de crescimento continuado.

No entanto, os cenários de pesadelo que estão a ser vividos nos cruzeiros, e amplamente relatados pelos meios de comunicação, representaram um duro golpe nas perspetivas futuras de negócio dos operadores, quase sem novas reservas e com a maioria das viagens planeadas canceladas.

Entre a abundância de histórias recentes de tombos económicos, a da Carnival Corporation – que é considerada a maior empresa de viagens de lazer do mundo e possui mais de 100 embarcações, nomeadamente o Zaandam e o Rotterdam, sob a alçada de dez marcas diferentes – destaca-se. Se, no início de janeiro de 2020, o valor das suas ações era de 3.632 dólares, agora valem qualquer coisa como 625 dólares, o que corresponde a uma queda de 82,5%. Apesar do balanço saudável da empresa, antes da crise se abater sobre a economia global, os investidores estão a sair de cena.

A menos que a pandemia seja controlada rapidamente, este pode bem ser o fim da linha para muitos operadores de cruzeiros.

Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades