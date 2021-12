Está bem? Mude-se. Isto é Portugal

Se algo vai bem em Portugal, então alguma coisa está errada. E há que acabar rapidamente com isso. Nem que seja preciso rever regras, criar leis e erguer barreiras burocráticas para acabar com a pouca vergonha daqueles que têm sucesso. Veja-se o escândalo da Via Verde, nascida para digitalizar o pagamento de portagens mas que foi deslizando para outras áreas e nos pôs a usar o pequeno identificador para pagar parques, comida, gasolina e até entradas no ferry. E agora, ao fim de décadas a desenvolver tecnologia que nos torna a vida mais fácil, decide cobrar uma taxa mensal 50% superior à atual. São 99 cêntimos - por um serviço que só usa se quiser! Um escândalo, claro. Bem fez a Deco em revoltar-se e denunciar que só fazem estas coisas porque não têm concorrência no mercado - estivesse a geringonça em condições e acabava já com esta pouca vergonha; nem que para isso tivesse de criar mais uma empresa pública deficitária.

Estamos no país em que trabalhar com afinco é ser mau colega porque expõe as falhas dos outros, os que preferem cumprir horário apenas para assegurar que mantêm a cadeira no escritório. Em que se considera que os aumentos devem ser tabelados, progressivos e automáticos para serem justos, em vez de premiarem e distinguirem as melhores práticas e esforços, a maior produtividade e empenho, de forma a devidamente compensar quem mais merece e criar incentivos generalizados nas equipas para que se melhorem constantemente - e com isso beneficiar serviços, empresas e a própria economia. Em que muitos acreditam genuinamente que têm direito a subsídios pelo simples motivo de aqui existirem (sem noção de que o dinheiro não é do Estado, é dos nossos bolsos que sai, e certamente não é inesgotável). Em que achamos razoável impor aumentos anuais aos privados porque consideramos - e bem - que se remunera mal em Portugal, mas depois falhamos em cumprir as regras no público (veja-se os casos da contratação coletiva de setores como as limpezas ou a segurança, que continuam por atualizar).

E não somos capazes de tirar a discussão da fasquia mínima, consecutivamente elevada sem olhar aos escalões seguintes, criando profundas injustiças e uma cada vez mais alargada camada de colaboradores indistintos na compensação que recebem pelo seu trabalho.

Exigir que se suba o salário aos que menos fazem a diferença, pela simples razão de estarem no patamar mínimo, muitas vezes impede que se aumente os que se quer reter e que poderiam fazer crescer a empresa e dar-lhe condições para pagar melhor a todos com mais justiça. É igualmente verdade que não podemos manter as pessoas nesse limiar inferior, não é humano. Mas seria possível melhorar a retribuição aos menos qualificados e remunerados, e dar margem às empresas para pagar melhor aos que o merecem. Bastava, por exemplo, que o Estado deixasse de fazer caridade com o dinheiro dos outros e não castigasse o trabalho com uma carga fiscal que, em média, tira quase metade ao que os empregados podiam levar para casa.