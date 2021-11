Estabilidade, pedem os empresários

Nas últimas duas semanas, em diversas conferências e congressos com centenas de líderes de vários setores económicos, tomei nota das muitas preocupações suas, relacionadas com a evolução "demasiado lenta" da economia, com a saúde e a deterioração pandémica e, claro, o quadro político nacional. Gestores e empresários - jovens ou mais maduros e de várias cores partidárias - pedem duas coisas ao próximo governo, eleito a 30 de janeiro: "estabilidade e previsibilidade". Sem ambas, dizem que será muito difícil reerguer o tecido empresarial.

A crise política, a que se junta a guerra interna no PSD e no CDS, criam um clima de desconfiança junto do cliente final, mas também no seio do investidor. Decisões como a criação de postos de trabalho, investimentos em novas áreas de negócio ou a estratégia para, dentro das limitações, usar o Plano de Recuperação e Resiliência podem ficar em compasso de espera "a ver o que dá", afirmam.

A estabilidade é essencial aos negócios e a previsibilidade também. Quando todos já tinham preparado o outlook para 2022 com base no documento proposto ao Parlamento para o Orçamento do Estado, eis que este recebe um redondo chumbo. E agora, virá mais do mesmo? Com que linhas se traçam os planos para os próximos quatro anos? Serão mais prisioneiras da extrema-esquerda, do centrão, de uma direita mais liberal?

Mais: apelam a consensos sobre temas importantes para o país, como a fiscalidade, e alertam ser necessário "acelerar" e "decidir", a pensar no país como um bem maior. Veja-se o arrastar da decisão relativa ao aeroporto de Lisboa, que foi debatida no congresso da AHP. Após tantos estudos, planos e localizações, é preciso agir de uma vez por todas. Ontem o Presidente da República, no encerramento desse evento, disse: "Qualquer decisão, por má que seja, é melhor do que uma não decisão."