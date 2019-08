Estado inteligente, empresas e globalização

Não adianta discutir a globalização: as economias e as empresas que não entram na corrente tornam-se marginais e, a prazo, ficam excluídas.

A chave de entrada é a competitividade, expressa em qualidade e preço. E se nos produtos clássicos são mais difíceis os ganhos de produtividade, a solução é apostar na inovação: criar novos produtos ou acrescentar valor aos existentes.

Exige-se assim e desde logo ao Estado que coloque ao serviço da economia, e não a usufruto pessoal dos investigadores, a capacidade de investigação tecnológica das suas universidades e laboratórios, obrigando à busca de parcerias com as empresas, porque a inovação é resultado da investigação aplicada criadora de produtos e mercados.

E como, nunca como hoje, a mobilidade é extrema e a produção facilmente deslocalizável, exige-se um Estado inteligente que deixe de ser um obstáculo, antes crie um ambiente favorável ao crescimento, eliminando os custos de contexto que impedem uma normal afirmação da iniciativa empresarial.

Na defesa da livre iniciativa, o Estado deve rejeitar as práticas burocráticas de licenciamento, verdadeiro condicionamento industrial, desmotivador e propiciador de corrupção. Mas deverá ser regulador, garantindo uma livre economia de mercado, dentro da mais estrita defesa da concorrência.

Na defesa da concorrência, o Estado deverá promover uma legislação que elimine as empresas parasitas que distorcem o mercado e abandonar o apoio a empresas inviáveis mas amigas do poder. A falência atempada é a melhor forma de defender os interesses da economia e dos agentes nela envolvidos.

O Estado deverá redefinir as suas funções essenciais para as exercer de forma excelente, não se distraindo com as acessórias.

Assegurar políticas de saúde, educação, justiça, segurança, proteção social é função do Estado, mas há que distinguir entre a obrigação de as garantir e a sua prestação concreta. Há que acabar com os mitos da saúde ou da educação públicas; a exigência é bons serviços de saúde e educação, a prestar por quem garanta melhor qualidade e menor custo, cabendo ao Estado a sua rigorosa supervisão.

Em tempo de globalização, ou mudamos de paradigma quanto ao papel e funções do Estado, e deixamos na economia o máximo de recursos por ela gerados, ou ficaremos excluídos do desenvolvimento.

Economista