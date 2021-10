Este país sabe que o futuro é elétrico

O mês de setembro registou um novo recorde na venda de carros 100% elétricos em Portugal. Estes números mostram a existência de uma crescente consciencialização da sociedade para a importância da existência de alternativas "verdes" e mais amigas do ambiente, aberta a um novo paradigma e também mais consciente no impacto que um veículo a combustão interna tem no meio ambiente.

O aumento consistente que se verifica na venda destes veículos acontece não só por parte de utilizadores particulares, mas também de empresas que estão a atualizar as suas frotas com carros elétricos. Claro que não podemos ser alheios que os incentivos fiscais têm um papel fundamental e servem de impulsionador para esta mudança. No entanto, a verdade é que para um utilizador particular estes incentivos não são significativos e mesmo assim continuamos a assistir a uma transição de parque automóvel em Portugal.

Os últimos números refletem que os portugueses já encontram veículos elétricos que vão ao encontro das suas necessidades quotidianas, quer no espaço para a família, quer num veículo que não sobrecarregue tanto o orçamento familiar e que, ainda assim, permite deslocações de todo o tipo e distância, sem afetar a qualidade de vida da família. O mesmo se aplica às empresas, com colaboradores que fazem centenas de quilómetros por semana e começam a confiar na capacidade de um veículo elétrico, bem como na rede pública de postos de carregamento existente, para que consigam alcançar o seu destino sem qualquer ansiedade.

Além disso, na minha opinião, estes números demonstram também que a mobilidade elétrica chegou mesmo para ficar e que a aquisição de um veículo elétrico por parte dos portugueses é apenas uma questão de tempo e de confiança. É importante que as empresas saibam também reagir a estas mudanças, quer para a sua frota, quer para os seus colaboradores (como na atribuição de viaturas elétricas e no seguimento dado aos benefícios também no campo elétrico). Adicionalmente, as empresas no setor automóvel e de energia devem interpretar uma quota atual de mercado de 25% (100% elétricos e híbridos) como um forte indicador na transição que já está a acontecer, ajustando assim as suas direções.

Com a chegada ao mercado de opções de veículos elétricos cada vez mais acessíveis e que respondem a uma maior variedade de necessidades, aliado à crescente consciencialização para as matérias ambientais, acredito que nos próximos tempos a tendência da integração do carro elétrico na vida dos portugueses continue a ser crescente.

Daniela Simões, CEO e cofundadora da miio