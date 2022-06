Recentemente, a Comissão Europeia lançou a comunicação de um novo plano, enorme em extensão e ambição, o REPowerEU.

O REPowerEU é a resposta da Comissão Europeia (CE) à crise energética derivada da guerra imposta pela Rússia à Ucrânia, a qual tem tido impactos substanciais na inflação, e, portanto, nos rendimentos de todos os europeus, fruto do aumento das cotações negociadas do petróleo bruto e refinados, e o mais falado, o gás natural.

É também um problema de soberania europeia, fruto da dependência europeia da energia russa que este plano pretende resolver. E de que forma o pretende? Acelerando no processo de transição energética, antecipando e majorando metas e criando um conjunto de instrumentos que permitam aumentar a rapidez no seu atingimento.

Um dos documentos integrados no REPowerEU é a Estratégia Solar Europeia, que mais não é que um plano específico, focado para a energia solar, que tem como objetivo agilizar os procedimentos de licenciamento de projetos renováveis, assegurar uma implementação massiva e rápida da utilização do fotovoltaico, assegurar capacidades industriais de operacionalidade de uma fileira industrial solar (European Solar PV Industry Alliance) e competências neste setor.

A ambição deste plano é da dimensão do potencial da energia solar. Considera a CE que 25% do consumo de eletricidade na União Europeia poderia advir de instalações fotovoltaicas solares. E neste propósito, integrado na estratégia maior, as infraestruturas urbanas desempenham um papel importante para a agilidade de implementação.

Neste contexto, são indicadas metas com caráter obrigatório (?) de implementação de medidas de produção fotovoltaica em edifícios. Novos edifícios públicos e comerciais, com área útil acima de 250 m2 devem ter fotovoltaico instalado, meta 2026. Edifícios existentes, meta 2027. Novos edifícios devem ser "solar ready", 2029.

São metas que exigirão investimento, onde a CE determina que devem ser subsidiados, assente na European Solar Rooftops Initiative.

Por outro lado, a CE quer reduzir o tempo de licenciamento destas instalações para 3 meses, e reduzir substancialmente o tempo de licenciamento de projetos de produção em larga escala. E qual o processo para tal? Assenta na localização. Assenta em mapas, em mapas europeus, nacionais e municipais.

É importante compreender que a avaliação do potencial solar local, e atendendo à configuração de apoios a edifícios sustentáveis e medidas de eficiência energética que podem ser implementadas em formas de subsídios, é do interesse das entidades públicas, privadas e do cidadão.

Assim, o cadastro do potencial solar de edifícios, num contexto local, municipal e a sua disponibilização ao cidadão, é uma medida promotora de eficiência energética e a materialização de uma agenda verde.

É obrigação dos governos da União Europeia, ao abrigo da estratégia, localizarem áreas "Go-To" para projetos de energia renovável, o que implica necessariamente uma análise prévia ao potencial para instalação de centros produtores. Por uma análise geográfica, que implica conhecer onde estão as infraestruturas, as condições adequadas de produção, as menores restrições ambientais e espaço para instalação de projetos em larga escala, é possível identificar e assegurar o cadastro dessas áreas. Simplificando processos de licenciamento também.

Em complementaridade, refere também a determinação de espaços comuns. Um tema relevante, que compreende a utilização de espaço afeto a outras infraestruturas ou atividades, que tenham potencial de dupla utilidade. Exemplo das albufeiras, onde o mais recente leilão de energia se focou, ou a agricultura (agro-PV), operando em simbiose, ou infraestruturas de transportes, potenciando espaço não utilizado. A determinação de espaços comuns é maioritariamente um problema de localização, portanto, pré-condições de operação e espaço, logo de análise geográfica.

Estamos numa corrida de transição energética, onde é pretendido encurtar tempos, percorrendo maiores distâncias (metas).

Com um mapa, possivelmente, chegamos lá mais ​​​​​​​depressa!

Tiago Rio de Carvalho, Sector Lead da Esri Portugal