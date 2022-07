A educação tem um papel fundamental no crescimento económico de um país e na produtividade das empresas. E a procura por trabalhadores qualificados é cada vez maior, uma tendência já existente antes de 2020, mas que foi acelerada pela pandemia. Em Portugal, os desafios desta procura são agravados por um nível de educação da população empregada abaixo da média europeia.

É frequente ouvirmos dizer que Portugal é o país menos educado da União Europeia. Menos de 60% da população portuguesa entre os 15 e os 64 anos de idade concluiu, pelo menos, o ensino secundário, 15 pontos percentuais abaixo da média da UE, e colocando-nos no último lugar da tabela. Face a estes dados, é necessário questionarmo-nos se estamos a dar os incentivos corretos para que a oferta de trabalhadores qualificados venha a igualar a procura das empresas. A resposta pode não ser a que esperamos.

No final do passado mês de junho, duas publicações vieram revelar uma realidade inquietante: estudar compensa cada vez menos, especialmente para as mulheres.

Segundo o relatório "Estado da Nação", publicado pela Fundação José Neves, entre 2011 e 2019, o salário médio (em paridade de poder de compra) diminuiu 11% para trabalhadores com o ensino superior, 3% para trabalhadores com o ensino secundário e aumentou 5% para trabalhadores com o ensino básico.

E num país onde a população mais qualificada é maioritariamente feminina - de acordo com os dados mais recentes do INE, as mulheres representam 60% da população com o ensino superior -, esta realidade ameaça ser ainda mais pessimista para as mulheres. É esse o cenário que a última edição do Barómetro das Diferenças Remuneratórias entre Mulheres e Homens, publicado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento no passado dia 29 de junho, vem confirmar.

De acordo com os dados divulgados pelo Barómetro de 2022, as diferenças salariais entre homens e mulheres são significativamente agravadas à medida que aumenta o nível de qualificação. A diferença entre o salário médio das mulheres e dos homens, para os trabalhadores com o ensino básico ou inferior, é de 16%, a desfavor das mulheres. Para trabalhadores com o ensino secundário, esta diferença aumenta para 19%, sendo que o grupo dos trabalhadores com o ensino superior é aquele onde se verifica uma disparidade mais acentuada, de 26%.

Os números falam por si. O incentivo remuneratório à educação é cada vez menor. Se nada mudar, o futuro da educação em Portugal pode ser sombrio, com os jovens, e especialmente as jovens, a questionarem as vantagens de investirem na sua educação ou a optarem por sair do nosso país para serem devidamente recompensados.

Se queremos que a oferta de trabalhadores qualificados acompanhe o aumento da procura, precisamos dos incentivos certos. Estudar precisa de voltar a compensar. E precisa de compensar de igual modo para homens e mulheres. Compensar justamente, e igualitariamente, os trabalhadores de hoje, é a melhor maneira de garantir a existência de trabalhadores qualificados no futuro.

Patrícia Macedo, Senior Associate - Retirement na WTW Portugal