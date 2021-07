Estudo de Clima - Uma poderosa ferramenta de gestão

Ana Sismeiro 26 Julho, 2021 • 10:23 Partilhar este artigo Facebook

Já não é novidade que os estudos de Clima organizacional têm vindo a desempenhar um papel central nas tendências da gestão de pessoas nos últimos anos, uma vez que possibilitam analisar os níveis de satisfação e engagement dos colaboradores face à Organização permitindo aos Gestores atuar de forma antecipada.

Estes estudos têm vindo a transformar-se numa poderosa ferramenta de gestão, ao auscultar o envolvimento dos colaboradores e conhecer a sua posição relativamente a várias temáticas, o que permite conhecer níveis de compromisso, identificar pontos críticos, analisar os vários estilos de liderança internos, para além de outras temáticas relacionadas com a própria estratégia, condições de trabalho e práticas de gestão de pessoas.

Mas como é que as Empresas podem capitalizar os estudos de Clima e criar impacto na Organização?

Garantindo uma forte participação dos colaboradores - É importante que a Organização saiba passar a mensagem sobre a importância da realização de uma análise de Clima e da participação de todos, de forma honesta e transparente, uma vez que o que se pretende é dar voz aos colaboradores;

Analisando os resultados de forma detalhada e cuidada - O principal benefício de aplicar um estudo de Clima advém da informação valiosa que é possível recolher para a gestão da empresa. É crucial analisar e debater os resultados obtidos de forma crítica, identificando áreas fortes e de melhoria, para posteriormente se identificar soluções ajustadas às necessidades particulares de cada área/equipa;

Realizando, sempre que possível, uma comparação de resultados com um Benchmark de Mercado - Permite posicionar e comparar os resultados da Organização face aos principais players do setor e/ou outros com dimensão idêntica avaliando a sua competitividade;

Envolvendo os colaboradores na identificação e implementação de planos de ação estratégicos - Para além da participação na fase inicial do estudo, o envolvimento dos colaboradores, por exemplo através de Workshops ou Focus Group, são cruciais para dar resposta aos temas e oportunidades de melhoria verificados através do desenvolvimento de planos de ação estratégicos. Estas dinâmicas permitem ainda identificar boas práticas já existentes na organização e aplicá-las nas restantes áreas e/ou equipas e repensar o desenvolvimento/revisão de Modelos de Gestão de Pessoas como por exemplo Avaliação de Desempenho, Carreiras, compensação e benefícios, formação etc.

Realizando estudos de Clima organizacional de forma periódica (por exemplo, de 2 em 2 anos) - Só assim será possível para a Organização avaliar a evolução e o impacto real a longo prazo das medidas implementadas e estratégias definidas para a evolução da organização promovendo a melhoria contínua.

Em suma, a realização de estudos de Clima permite à Organização obter uma visão global dos seus pontos fortes e áreas de melhoria possibilitando uma redefinição estratégica, ágil e atempada, com vista ao aumento do engagement e da satisfação dos colaboradores e evolução do negócio.

Consultant da área de Consultoria da Neves de Almeida HR Consulting