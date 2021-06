Eu confio no meu filho

É coisa de mãe, confiar nos filhos. Deve ter sido a natureza que mandou as mães confiarem nos filhos para eles não ficarem sozinhos, sem pessoas que cuidem sempre deles.

Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes em que eu acredito nos meus filhos sem querer. Quando eles garantem que não fazem, que não vão, que nunca experimentaram, basta-me que garantam. "A sério...?", ainda pergunto. "É mesmo verdade? Sim". Basta-me isto para acreditar, para a minha fé sossegar. Dizem que os olhos não mentem. Mentira: são os olhos que nos enganam. Reparem bem nos olhos dos vossos filhos e digam lá se não têm a melhor expressão e a mais bonita luz do mundo. A natureza deu aqueles olhos só às mães, porque só elas os conseguem ver. Daí a expressão confiar cegamente. Ficamos cegas de tanto confiar e isso é o melhor de ser mãe. Também dizem que os olhos são o espelho da alma; deve ter sido uma mãe que inventou esta máxima, porque na alma só há coisas boas.

Tenho um filho que desvia o olhar quando mente. Mas também já mente sem desviar o olhar, porque está a crescer e quanto mais se cresce melhor se mente. E eu desconfio que confio mais nele do que um frade confia em Deus. Acho todas as vezes que foi só aquela vez, que foi uma fraqueza que o invadiu e já se foi embora.

As mães não deviam querer saber das mentiras dos filhos, devíamos ser um spot do tipo "free mentira", uma zona de acesso livre ao wi-fi da mentira. Ser mãe é isso: abraçar com ou sem mentira, não julgar, nunca desconfiar. Indagar a verdade dos factos não é para nós, é para o resto do mundo e resto da vida deles. No nosso colo, em nossa casa, na nossa companhia, eles são puros de coração. Além disso, não vale a pena indagar, nós não sabemos o que fazer com a mentira e um filho e acabamos sempre por a deitar ao lixo, encolher os ombros e acreditar outra e outra vez até ao final dos nossos dias. É isso ou a desilusão - a velha história da quebra de confiança como se os filhos fossem políticos que se elegem a quem damos um voto de confiança para gastarem os nossos impostos. Os filhos inspiram-nos amor, mais nada. E é por isso que podem mentir sem restrições que nunca nos desiludem. Podem fazer promessas que não cumprem, podem desviar as avaliações da escola como se fossem fundos da UE, podem dizer que fazem o contrário daquilo que fazem que a nossa confiança é inabalável. Não temos vocação para comissões de inquérito e nunca, mas nunca, exigiríamos a sua demissão como filhos.

Lembram-se da parábola do Regresso do Filho Pródigo? Aquele pai são as mães todas do mundo. Nós não percebemos nada de justiça, só de abraços apertados, mimos e orgulho do bom. "Vai, mas volta" é o nosso lema - aquilo que nos interessa é a volta, o dito regresso e finalmente o encontro. Com ou sem mentira. O pânico de uma mãe de que o filho não volte por vergonha da mentira, que fuja com vergonha da mentira, que não o abrace por ter vergonha da mentira. Por isso, não queremos saber da mentira e deixamo-nos enganar, porque a natureza nos fez assim para os proteger. Eu acredito no meu filho, mesmo quando o sei que está a mentir. É lindo, não é?

Jurista