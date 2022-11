Eu também estaria muito zangada

De olhos esbugalhados e testa sulcada, o apresentador do programa "In Focus" do canal extremista One America News (OAN) pinta um retrato lastimoso da América e do seu líder na Casa Branca. Addison Smith diz que o presidente Joe Biden adormece nas reuniões de trabalho e de seguida imita-o a cochilar, revirando os olhos a seguir. "Ele senta-se ali a dormir e depois só diz asneiras", acusa Smith. "Está mais preocupado com o racismo que com a morte e o Fentanyl nas fronteiras."

De acordo com este e outros programas da OAN, a América é agora um antro de criminosos e ilegais que entram aos milhares pelas fronteiras abertas. É também um paraíso de pedófilos e professores que seduzem alunos e tentam transformá-los em transexuais. O país está a caminho da perdição e os culpados são os democratas, uma corja indescritível que tem uma agenda de perversão a roçar o satânico.

"Como são presunçosos esses pequenos idiotas", caracterizou Addison Smith, enquanto entrevistava um responsável do "Project Veritas", que se vende como um projecto de infiltrados em busca de verdades escondidas.

Ao falar dos migrantes que foram enganados pelo governador da Florida, Ron DeSantis, e enviados para Nova Iorque e Massachusetts, Smith disse não ter uma onça de empatia por eles. "Porque estão aqui ilegalmente", afirmou, apesar de esses migrantes terem entrado com base em pedidos de asilo, o que é ilegal. "Vocês sabem quem causou este problema: Joe Biden."

Este estilo cáustico e generalizador é comum a outros canais e sites do género, como a First TV, "desenhada para americanos que amam a liberdade", a Newsmax, a Real America"s Voice, The Blaze TV e por aí fora. Quem consome estes canais alternativos ao "mainstream" e vai buscar as suas notícias a sites como Rumble (alternativa ao YouTube), Gettr (alternativa ao Twitter), Daily Wire e outros, passa o dia a ser bombardeado pela urgência do caos. Há crime em todo o lado, as escolas estão a tentar converter as crianças em gays e transexuais, os democratas roubam votos nas eleições e a economia já entrou em recessão. Tudo é terror e carnificina; tudo é culpa do partido democrata e de Joe Biden; tudo pode ser salvo apenas com o regresso dos republicanos ao poder e de Donald Trump à Casa Branca.

Eu também estaria muito zangada se só consumisse estas fontes de informação. Eu também seria tentada a simplificar um mundo complexo em dois blocos incompatíveis - o bem ou o mal. Se eu estou do lado do bem, todos os outros são o mal. E há pouco espaço para nuance numa sociedade de pessoas que trabalham muito, ganham pouco, e não têm tempo para esmiuçar aquilo que lhes chega.

O esbater de fronteiras entre o que é jornalismo e o que é espaço de opinião livre contribui para que isto funcione. Também o cansaço. Falei com uma empresária há pouco tempo que estava convencida de que Joe Biden tinha causado a elevada inflação e que nem sequer considerou a hipótese de este problema existir além-fronteiras. "Também há recessão noutros países?!", perguntou, abismada, quando mencionei a situação na Europa. Não queria acreditar que há países inclusive em situação pior. Não é isso que os canais à direita têm vendido.

O facto de este ser um sistema bipartidário contribui para a polarização e demonização do outro lado, porque não há grandes alternativas. Ou ganha um, ou ganha o outro. Nas eleições intercalares que decorrem hoje, só há duas opções. Nalguns distritos do congresso há candidatos que correm sem oposição. É difícil mostrar às pessoas que o seu voto conta quando um vencedor já está determinado à partida, por ausência de disputa.

Ou que este sistema de poderes repartidos, que foi desenhado para encorajar o diálogo e negociação, está transformado num palco onde se trafica a mentira em troca de votos e financiamento.

Seja o que for que aconteça hoje nas eleições intercalares, é inegável que a experiência americana da democracia está em perigo. É possível que este seja o último acto verdadeiramente democrático durante algum tempo. Essa é a verdadeira urgência.