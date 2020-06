Eventos digitais: onde ficou o networking?

Inspirado na célebre frase de Margaret Thatcher “There’s no such thing as society”, Jorge Félix Cardoso escreveu num artigo de opinião que, com a pandemia que atravessamos, fica claro que “as sociedades existem e o comportamento coletivo não é a simples soma dos comportamentos individuais”. Não podia estar mais de acordo e hoje quero falar dos desafios que a transposição de grandes eventos para o ambiente digital nos coloca – e, antecipo desde já, que a dificuldade de criar um vínculo emocional neste contexto é, certamente, o mais difícil de ultrapassar.

Desde janeiro que o mundo enfrenta um desafio global. Chegou sorrateiramente, sem aviso, espalhou-se pelos quatro cantos do globo, sem olhar a qualquer tipo de diferenciação pessoal. Disseram-nos que “estamos todos no mesmo barco” e que não sabemos quanto tempo vai durar, mas que nada vai ser igual depois desta pandemia. O mundo teve de responder rápido, numa corrida contra um vírus altamente contagioso. Adaptámo-nos. As escolas fecharam, as empresas migraram, de um dia para o outro, para o regime de teletrabalho e até grandes eventos e summits foram forçadas a reinventar-se no ambiente digital.

Nem tudo é mau nesta reinvenção: é mais confortável, mais económico e até poupa o ambiente de deslocações desnecessárias. Em contrapartida, perde-se toda a componente social dos eventos, nomeadamente, o “new networking” tão importante nestes contextos. E esta vertente é, arrisco dizer, insubstituível.

É certo que vivemos num mundo cada vez mais tecnológico e, provavelmente, nunca existiram tantas possibilidades para as pessoas se conectarem como agora, mas sinto que, quando a comunicação é intermediada pela tecnologia, perde o lado humano e, consequentemente, a capacidade de gerar vínculos emocionais entre os interlocutores. A conexão emocional é uma capacidade extraordinária que os humanos têm de criar laços, e constitui uma vertente fundamental para aperfeiçoar a comunicação. Pensemos, por exemplo, na importância que as emoções têm no processo de decisão: as estimativas apontam para que cada pessoa tome mais de 30 mil decisões por dia, mas 95% delas acontecem de forma intuitiva, tendo por base muito mais as emoções do que a razão. Ora a conexão de que falo é estabelecida, precisamente, através de vínculos emocionais, que, por sua vez, se geram num contexto de copresença. Parece-me claro que, no ambiente digital, a dinâmica social não é a mesma: falta a linguagem corporal, a avaliação prévia que todos fazemos quando estamos num contexto de copresença.

É aqui as personagens virtuais podem dar uma ajuda. Trazer as características que são essenciais para a individualidade humana, como as emoções, a expressividade e as subtilezas de cada pessoa, para os eventos digitais é preponderante, não só para colmatar a falta de contacto entre quem está a participar numa conferência, por exemplo, como para um speaker, que sem estas informações não consegue adaptar a sua comunicação às necessidades da audiência. Quanto mais humana for a aparência destes humanos digitais, mais facilitada fica a tarefa de reconhecimento por parte de terceiros e, consequentemente, maior a capacidade de criar um vínculo emocional com os interlocutores.

Ninguém duvida de que a maneira como socializamos sofrerá grandes transformações e adaptações na “nova normalidade” em que vivemos. Também todos louvamos a forma como pessoas, empresas e organizações foram capazes de virar o mundo do avesso para dar resposta às necessidades imediatas em tempo útil. Temos agora o desafio e a oportunidade de dar mais um passo em frente neste caminho e usar a criatividade e inovação de que dispomos para assegurar o sucesso das estratégias que definirmos daqui em diante.

Verónica Orvalho, fundadora e CEO da Didimo