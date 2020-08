Eventos e inventos

Não sei se já fez contas a todos os ganhos, ou perdas, para o país, supostamente advenientes dos vários eventos que cá se querem, ou deixam de, organizar? Web Summit, golfe, festivais de música, touradas, surf, Champions League, Fórmula 1, Superbikes, eu sei lá: tudo somado deve compensar a pandemia ou quase! O que significaria que o resto da atividade, afinal, estaria normal…

Mesmo admitindo alguns exageros naturais, conviria que os potenciais promotores usassem de algum rigor sob pena de, futuramente, poderem ser vítimas da lógica de “Pedro e o lobo”. Tomemos o exemplo recente da realização da “Final 8” da Champions, em Lisboa. Sou dos que consideram que, com mais ou menos isenções fiscais, o evento teria (teve) algum interesse para Lisboa, quiçá para o país, nunca justificando, porém, a circunstância do anúncio, apenas uma expressão de provincianismo.

Tentar quantificar o respetivo impacto a tão pouco tempo de distância da ocorrência seria, sempre, difícil e, num contexto de pandemia, aventureiro. Efeitos na promoção da imagem e na hotelaria e restauração são os mais óbvios. A imagem de país seguro; paisagens; capacidade de organização. Não sei! Não vi, ou li, a cobertura que os media estrangeiros fizeram. Já agora: sabe onde foi a final da Europa League? Na Alemanha, em Colónia (curioso: lá os jogos foram repartidos por 4 cidades; cá…). Quantos lá terão ido por causa do jogo? Viu alguma imagem da cidade? Pensa em lá ir, agora?

Houve, decerto, receita adicional para alguns hotéis e restaurantes, onde ficaram alojadas e comeram as equipas, os jornalistas, alguns fanáticos. Após a final, alguém falava em 2 milhões. A secretária de Estado do Turismo terá antecipado, cautamente, 5 a 7 milhões, a léguas de distância de algumas projeções fantasiosas propagandeadas na comunicação social. Nestas coisas, um critério aceitável seria o seguinte: se há outros a quererem organizar, deve valer a pena. Questão é que não paguemos demais e que, em geral, pague quem beneficia ou queira ser benemérito. E não inventar no efeito do evento.

Alberto Castro, economista e professor universitário