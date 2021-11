Evolução do emprego surpreende pela positiva

As estatísticas do emprego do terceiro trimestre, divulgadas nesta semana, trouxeram-nos boas notícias. A população empregada em Portugal atingiu o máximo histórico de 4,878 milhões de pessoas, mais 220 mil do que há um ano e mais 71,7 mil do que há dois anos, no terceiro trimestre de 2019, precisamente quando se registou o anterior máximo de emprego em Portugal.

A taxa de desemprego caiu para 6,1%, longe dos 8,0% de há um ano e mais baixa do que os 6,3% registados no terceiro trimestre de 2019.

Vários indicadores apontam para a qualidade do emprego criado nos últimos 12 meses: mais 17,4% de pessoas empregadas com um nível de ensino superior completo; menos 6,5% de trabalhadores com o ensino básico ou menos; mais 11% de especialistas e técnicos, menos 10% de trabalhadores não qualificados.

É certo que o aumento do emprego no setor público contribuiu parcialmente para esta evolução, mas estes dados revelam bem a forte resistência das empresas, a sua determinação na preservação dos postos de trabalho e a resposta que estão a dar no processo de recuperação que está em curso.

Com menos apoios públicos, as empresas portuguesas conseguiram melhor, em termos de criação de emprego, do que a generalidade das suas congéneres europeias. De facto, de acordo com a recente apreciação da Comissão Europeia, o nível de emprego na União Europeia permanece fraco em relação ao nível pré-pandemia.

Esta resposta é surpreendente quando a confrontamos com os indicadores económicos e financeiros das empresas portuguesas em 2020 (também conhecidos nesta semana): o volume de negócios contraiu-se em 9,7%, afetando a rentabilidade dos capitais próprios, que caiu para metade do valor de 2019 e se tornou negativa nos setores mais afetados, em particular nos transportes e armazenagem e no alojamento e restauração (com rendibilidades próximas de -20%). Outros indicadores apontam ainda para um aumento da percentagem de empresas em potencial situação de risco.

No início desta crise, afirmei que era preciso atenuar o seu impacto em duas dimensões interligadas: garantir que o maior número possível de empresas sobrevive às dificuldades; garantir que, para sobreviver, as empresas não tenham de recorrer a despedimentos.

É cedo para concluir que este desafio foi definitivamente ganho. Há ainda importantes riscos no horizonte e sinais de alerta que não se pode ignorar. Em contracorrente com o bom desempenho do emprego na generalidade dos setores, a indústria transformadora perdeu 30 mil postos de trabalho nos últimos três meses, o que reflete os constrangimentos duríssimos que está a sofrer do lado da oferta, com as empresas a suportarem custos crescentes e dificuldades várias em abastecimentos indispensáveis à produção.

Em face desta realidade, podemos retirar a conclusão de que, para consolidar os bons resultados no mercado do trabalho de que hoje nos podemos orgulhar, é preciso que seja criado um enquadramento favorável à rentabilidade das empresas, profundamente desgastada pela crise, e rejeitar reivindicações absurdas que possam deitar a perder o que, com tanto custo, conseguimos construir.