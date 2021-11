Evoluir e estar preparado para continuar a atrair e reter o talento

A forma como as organizações atraem e retêm talento mudou radicalmente na última década. E essa mudança foi exponencialmente acelerada desde o advento da pandemia, que veio adicionar uma camada de complexidade nesta "guerra" permanente das organizações em atrair e reter as pessoas necessárias para que as organizações sobrevivam e prosperem.

As mudanças tecnológicas, económicas e sociais têm vindo a fomentar mudanças na forma como as organizações encaram o recrutamento e a atração de novos talentos e competências, mas a pandemia veio colocar em foco um conjunto de áreas relacionadas com a gestão de talento que anteriormente não tinham merecido a atenção suficiente por parte das organizações.

A Covid-19 veio acelerar, em muitos setores, a adoção de novos modelos de trabalho, tendo acelerado a transição para modelos com maior flexibilidade. Embora em alguns setores e indústrias a pandemia tenha forçado uma perda líquida de postos de trabalho, onde alguns colaboradores conseguiram mudar de ocupação, outros ainda permanecem inativos. Em grande parte dos setores, acelerou-se a transição para modelos de trabalho flexível.

Por outro lado, o alto turnover que alguns setores de atividade e empresas estão neste momento a presenciar é impulsionado pela procura de perspetivas de crescimento profissional por parte dos colaboradores, num contexto de um aumento de procura crescente por um equilíbrio entre o crescimento profissional e a flexibilidade proporcionada pelos novos modelos de trabalho. Por outro lado, algumas funções mais tradicionais e de menor valor acrescentado têm perdido espaço nas organizações, pelo que as empresas têm procurado encontrar colaboradores com competências mais associadas a um novo modelo económico, que valoriza a agilidade e a inovação.

Todas estas transformações estão a conduzir a que as organizações estejam atualmente a atravessar um processo de reconstrução da sua força de trabalho e a perceber que a proposta de valor que ofereciam no passado está desalinhada com o que os candidatos atualmente querem e precisam, tornando os processos de recrutamento mais difíceis e a atração do talento necessário uma missão dolorosa.

Com tantas mudanças e novas variáveis na equação, como é que as organizações podem melhorar a sua capacidade de atrair e reter talento? Fundamentalmente, poderão criar uma proposta de valor robusta, abrangente e convincente na ótica do colaborador; poderão construir e comunicar caminhos de carreira claros em que os colaboradores percebam que perspetivas de evolução profissional têm disponíveis; poderão reformular os seus programas de gestão de desempenho, remuneração e benefícios, procurando clarificar o que se espera do colaborador; poderão tornar mais atrativo o pacote de remuneração total e procurar que o mesmo atenda às várias necessidades do ciclo de vida dos colaboradores; deverão também identificar as necessidades específicas de colaboradores sub-representados e investir fortemente numa perspetiva de tornar o ambiente de trabalho inclusivo e potenciar a diversidade nas equipas; e, por último, fazer do bem-estar e saúde dos colaboradores uma das principais prioridades da organização.

Por último, o desafio da requalificação/reskilling dos colaboradores que, por diversos motivos, tenham visto as suas competências ficarem desadequadas do contexto e atuais necessidades do negócio, não só é um imperativo de responsabilidade social, como é um elemento que poderá fazer a diferença na forma como a comunidade e os próprios colaboradores encaram a organização.

Em suma, as organizações capazes de se transformar, tomar decisões estratégicas em todo o ciclo de vida do colaborador, mudar o foco das funções para competências, requalificar os colaboradores para estarem preparados para o futuro e tomar decisões baseadas em factos, serão aquelas que estarão melhor preparadas para vencer a guerra do talento e para reter e atrair os profissionais que necessitam para prosperarem.

Tiago Borges, Business Leader de Career da Mercer Portugal