Expectativas no metaverso: vale a pena investir nesta tecnologia em 2023?

Depois de se ter popularizado no final de 2021 e ter marcado em força o ano de 2022 com o anúncio de que o Facebook passaria a chamar-se "Meta" em representação do seu foco em desenvolver o seu próprio metaverso, torna-se o momento de analisar se o metaverso é uma porta para o futuro digital ou uma tendência passageira.

O metaverso, ou universo virtual, é um conceito que se refere a um ambiente digital imersivo, coletivo e persistente onde as pessoas podem interagir e comunicar em tempo real, como se estivessem num mundo virtual compartilhado. Isto significa que, para que um ambiente seja considerado como um metaverso, precisa de gerar experiências entre os intervenientes através de avatares personalizáveis num ambiente que não se pode colocar "pausa".

Em 2023, é difícil prever exatamente o que o metaverso pode trazer, mas algumas expectativas incluem o aumento da utilização desta tecnologia de realidade aumentada com a incorporação de elementos do mundo real nessa experiência, maior utilização em áreas como o entretenimento e o trabalho ou até mesmo o desenvolvimento de economias virtuais com a criação de uma moeda própria.

Tudo isso parece muito impressionante. No entanto, já existiram várias experiências semelhantes no passado, como o Second Life, onde a ideia é muito fascinante, mas, quando executada, demonstrou não corresponder às expectativas.

Principalmente quando uma nova tecnologia envolve a sua aplicabilidade nos negócios, é preciso ser reacionais e avaliar se faz sentido ou não o investimento e adoção dessa ou de qualquer outra inovação dentro da sua realidade, sobretudo o metaverso, que, segundo a consultora McKinsey & Company, já recebeu 120 bilhões em investimentos só em 2022.

Para fazer essa avaliação, um dos métodos interessantes de se utilizar é Hype Cycle, uma metodologia de análise de crescimento de novas tecnologias, criada pelo Instituto Gartner. O Hype Cycle é dividido em cinco etapas subsequentes: Aparecimento da Tecnologia, Pico de Expectativas Inflacionadas, Canal de Desilusão, Declive do Iluminismo e Planalto de Produtividade.

Atualmente, o metaverso está ainda na primeira etapa do Hype Cycle que corresponde ao aparecimento da tecnologia. Este é a fase no qual algumas empresas criam protótipos e ferramentas para testar no mercado. Esta fase, é geralmente marcada pela criação de uma grande expectativa impulsionada pela força mediática e especulação no tema. É sem dúvida uma ótima oportunidade para empresas que tem como estratégia serem percecionadas como pioneiros. No entanto, até o metaverso chegar à fase em que passa a ser utilizado em grande escala, o "planalto de produtividade", e a fazer parte do dia a dia das massas, é ainda necessário muito tempo e investimento.

Posto isto, é relevante estudar sobre o metaverso e qualquer outra tecnologia emergente que possivelmente farão parte do nosso futuro próximo. No entanto, investir numa tecnologia que ainda não demonstrou ser mais que uma tendência com um potencial interessante, é precipitado. Pelo contrário, outras tecnologias como a inteligência artificial ou o machine learning, são áreas prioritárias mais importantes e promissoras a serem desenvolvidas.

João Sousa Guedes, CEO da Weezie