Exponor regressa aos eventos

O dia 9 de setembro marcou o regresso da atividade da Exponor à normalidade, ainda que a um "novo" normal.

A realização da 14.ª edição do QSP Summit - a mais relevante Conferência de Management e Marketing da Europa - foi o "pontapé de saída" na reativação da atividade da Exponor.

Como tive oportunidade de referir no momento de abertura do evento, foi uma enorme satisfação regressar à atividade no centro de exposições e congressos, em condições de segurança e com casa cheia. Nem era de prever outra situação, dada a pertinência do tema desta edição: "Facing the Unknown", que trouxe aos palcos da Exponor oradores de diversas áreas e de reconhecido prestígio a nível mundial.

Muito se debateu sobre as megatendências, sobre o futuro cada vez mais rápido do que nunca, cada vez mais imprevisível e diferente daquilo que hoje prevemos, com um perfil de ondas de mudança muito intensas e disruptivas. Um mundo com disrupções no mindset, nas skills e nas formas de trabalhar.

No evento, foram dados a conhecer excelentes exemplos empresariais a nível nacional, que incorporam no seu processo produtivo, ou no serviço associado ao produto que fornecem, uma elevada componente tecnológica, nomeadamente na área do digital. Também foi sublinhado que o foco nas pessoas é o que faz a diferença entre as empresas e organizações com sucesso. Não podia estar mais de acordo!

Hoje, também mais do que nunca, entre as principais caraterísticas que são necessárias para enfrentar o futuro está o espírito colaborativo, o funcionamento em rede, num mundo conectado entre pessoas e empresas, com o foco no que o cliente dita.

É também com o foco no cliente e com a ambição de promover negócios e apresentar novas tendências de mercado que a Exponor Exhibitions retoma a agenda de eventos em Lisboa com a Homeing - Interior Design and Home Living, no Pavilhão Carlos Lopes, de 7 a 9 de outubro. Com o mote "Regresso à natureza", a sexta edição desta mostra de design e decoração de interiores reúne as principais marcas e profissionais da área, para apresentação de novas tendências e novidades, vocacionadas para projetos residenciais, de hotelaria e de turismo.

Portugal está nos lugares de liderança a nível mundial na proporção de vacinação da sua população, o que, em si, abre boas perspetivas para que esta importante atividade de exposições e congressos regresse em pleno.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP)