Exportar para Crescer: Fundos Comunitários como motor da Internacionalização

A importância que as exportações têm para o desenvolvimento de um País é, nos dias de hoje, um assunto indiscutível. São muitos os livros económicos e artigos científicos que, apesar de identificarem valências diferentes, destacam a venda de bens para outros países como uma ferramenta imperativa para a criação de riqueza.

Num contexto mais local, a economia portuguesa é extremamente dependente do turismo enquanto fonte de receita e emprego, representando, em média, cerca de 15% do PIB Português. Esta dependência do turismo para obter riqueza torna a economia portuguesa extremamente vulnerável a influências externas e situações extraordinárias, como aconteceu com a pandemia provocada pela COVID-19.

Neste contexto, a principal pergunta que surge é: Qual o papel que a União Europeia e o Governo português podem ter para a redução desta dependência do Turismo e, em simultâneo, maximizar e capitalizar a importância das exportações?

A resposta tem por base a otimização e utilização dos Fundos Comunitários como ferramenta de alavancagem das Exportações, nomeadamente através de programas de apoio à Internacionalização das PME.

Se utilizarmos como referência os avisos do Portugal 2020, e utilizando as métricas do Portal Mais Transparência, podemos afirmar que mais de 10,5 mil milhões de euros foram destinados à Competitividade e Internacionalização. Os apoios direcionados a PME representam 50% desse montante, sendo que, pelo que conseguimos apurar, pelo menos 20% desse montante (mais de mil milhões de euros) é referente a apoios à Internacionalização das PME.

Isto significa que o Portugal 2030 é uma nova - e, provavelmente, última - oportunidade de capitalizar dinheiro da União Europeia para as PME, reforçando a capacidade competitiva das empresas portuguesas face ao mercado internacional. Só desta forma é possível minimizar a dependência que Portugal tem do Turismo e alavancar outras áreas de negócio.

Não obstante, é imperativo que as empresas alterem a sua estratégia de Internacionalização, de forma a refletir a Transição Digital e a importância do Marketing Digital e da Assessoria especializada.

No Portugal 2030, será crucial que os concursos à Internacionalização, cuja abertura se espera para breve, acompanhem essa mudança. Do lado das empresas, esta pode ser uma oportunidade excecional, pelo que devem adaptar-se às tendências do mercado para sobreviver e, sobretudo, prosperar num ambiente cada vez mais competitivo.

Ricardo Silva, Innovation Team Leader da Ayming Portugal