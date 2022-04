Exportar Portugal, um frame de cada vez

Em pleno agosto, as aldeias de Monsanto e Penha Garcia, em Idanha-a-Nova, vão estrear-se nos ecrãs do mundo inteiro, à boleia da prequela de A Guerra dos Tronos, House of The Dragon. E se o spinoff tiver um êxito parecido com o da série original, que foi batendo recordes de espectadores a cada nova temporada, isso significa que o castelo e as paisagens daquela zona de Castelo Branco chegarão a perto de 20 milhões de pessoas num único episódio. Em apenas uma hora, o dobro da população deste país irá descobrir a beleza daquela que é considerada a aldeia mais portuguesa de Portugal.

O que isto pode fazer pela atração de turistas é de um valor incalculável, numa altura em que precisamos urgentemente de captar riqueza para fazer face às múltiplas crises que põem em risco o crescimento.

Se já está a revirar os olhos perante a perspetiva de um enxame semelhante ao que ocupou Dubrovnik, na Croácia (que deu vida a King"s Landing), talvez seja bom ver toda a fotografia. Sim, é importante estabelecer baias que protejam abusos à partida, mas se aquela região portuguesa puder captar uma fração da riqueza gerada por esta saga, não ficará nada mal servida. Graças à Guerra dos Tronos, a cidade croata recebeu mais 250 mil turistas entre 2012 e 2015, que ali gastaram 126 milhões de euros. Na Irlanda do Norte, o efeito foi semelhante, com mais de 30 milhões de euros adicionais a entrar na economia local todos os anos, cortesia dos fãs, que quiseram passar uns dias nos locais retratados na série de culto.

Esta não é uma particularidade que se esgota no enredo de sucesso criado por George R. R. Martin. Séries e filmes - hoje fortemente amplificados e democratizados pelas plataformas de streaming em todo o mundo - são um meio privilegiado de captar riqueza para os países que dão a conhecer à boleia das histórias que contam. E fazem-no em diferentes momentos, arrastando por anos os ganhos potenciais - a começar logo pelo momento da produção, em que atores e equipas de filmagens se mudam de armas e bagagens durante meses, criando não apenas receitas turísticas mas também emprego e oportunidades de negócio para a economia local. Os efeitos prolongam-se após a exibição, sendo até capazes de atrair outro tipo de investimento, alargado a outras áreas. Veja-se os casos de Michael Fassbender, Christian Loubotin, Monica Bellucci, Garrett McNamara, John Malkovich e muitos outros que aqui compraram casa e/ou abriram negócios.

Nos últimos dois anos, tempos da pandemia, o investimento de produções internacionais em Portugal quintuplicou, ultrapassando os 250 milhões de euros. Com as gravações que já se sabe que acontecerão na Baixa lisboeta em julho, para um filme de ação da Netflix, e uma grande produção de fantasia com a assinatura de Hollywood a chegar brevemente a Tomar, este valor pode ser de novo multiplicado ainda antes de acabar o verão. E ainda só estamos a começar.

Não abraçar esta oportunidade seria criminoso.