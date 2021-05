EY Regulatory Radar: Estaremos em compliance amanhã, cumprindo os requisitos regulamentares de hoje?

A estrutura regulatória aplicável às instituições financeiras destaca-se pelo dinamismo e pela frequência crescente da publicação regulamentação, introduzida pelos vários legisladores, reguladores e demais autoridades de supervisão, a um ritmo que não tende a diminuir.

À medida que a pressão regulamentar aumenta compromete-se a capacidade de resposta da função de compliance, responsável por acompanhar e avaliar regularmente a adequação e eficácia das medidas e procedimentos adotados para detetar riscos de incumprimento de obrigações legais, regulamentares e outros deveres a que a organização se encontra sujeita.

As alterações regulamentares acarretam uma pressão significativa no ajustamento dos requisitos aplicáveis aos processos, controlos, metodologias e produtos, diretamente relacionados com desempenho e competitividade no mercado financeiro.

As instituições necessitam de manter-se informadas em tempo útil, de desenvolver abordagens estruturadas para a implementação dos requisitos regulamentares e investem recursos significativos, quer humanos, quer financeiros, no cumprimento dos requisitos regulamentares e na recuperação de situações de inconformidade. Uma gestão eficiente das alterações regulamentares é a chave para uma relação de custo-benefício equilibrada aplicável à função de compliance.

Com a disrupção digital que se tem verificado nos últimos anos, a tecnologia aplicada à gestão regulamentar ("RegTech") é um dos movimentos mais importantes que as organizações enfrentam e que tem ganho cada vez mais preponderância. Esta mudança de paradigma implica deixar hábitos de longa data e modelos tradicionais, caracterizados por processos manuais, por sinal, com maior suscetibilidade de erro, e repensar os processos existentes, recorrendo à tecnologia a nosso favor.

Dada a importância estratégica das constantes alterações regulamentares, a EY desenvolveu o Regulatory Radar, que consiste numa base de dados dinâmica, que combina o scanning de nova regulamentação com o inventário da regulamentação em vigor. Esta solução permite o acompanhamento e monitorização contínua do cumprimento regulamentar em matéria prudencial e comportamental, abrangendo as publicações de autoridades nacionais, europeias e demais entidades internacionais de supervisão.

É uma ferramenta cloud-based, acessível através de qualquer dispositivo, e parametrizável em função das necessidades da organização, com a possibilidade de criação de workflows, a existência de reportes recorrentes, a antecipação de potenciais impactos e alterações relevantes e a avaliação do estado global de compliance regulamentar da instituição.

A fiabilidade, exatidão e atualização são características-chave desta ferramenta, que reflete padrões de desempenho de alta qualidade, uma vez que conteúdo é também usado internamente pela EY para auditorias e projetos na área de regulatory compliance e conta com o apoio da nossa network especializada no setor financeiro - Financial Services Organization (FSO) - que conjuga o conhecimento do ambiente regulatório local com a capacidade de acompanhar clientes com uma dimensão global.

EY Regulatory Radar, uma ferramenta estruturada e orientada para a gestão, contribuindo para a redução de custos, carga de trabalho e melhoria da qualidade do desempenho da função de compliance.

Com a consciência dos desafios atuais do cumprimento regulamentar, deixamos a reflexão: Estaremos em compliance amanhã, cumprindo os requisitos regulamentares de hoje?

Daniela Arruda, Manager EY, Consulting Financial Services