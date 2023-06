Faculdade de Economia do Porto: 70 anos de vida e 50 anos no Edifício principal

A Faculdade de Economia do Porto (FEP) celebrou ontem, no dia 2 de junho, o tradicional Dia da FEP, um grande evento anual de pertença interna, afirmação na Universidade do Porto e projeção na comunidade, contando com a participação ativa e alargada da comunidade FEP - Estudantes, Docentes, Investigadores, Colaboradores e Alumni -, como forma de valorização e reconhecimento do seu papel.

Este ano, a lista de convidados ilustres alargou-se bastante, dado que a cerimónia do dia da FEP marcou ainda o início das comemorações dos 70 anos da Faculdade, que estendemos até maio de 2024 para festejar também, com orgulho, os 50 anos do nosso magnífico edifício principal.

Assim, a lista de convidados incluiu ainda os membros da Comissão de Honra da Celebração dos 70 anos da FEP, liderada pelo Professor Fernando Freire de Sousa, Presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto e antigo Secretário de Estado para a Competitividade e Internacionalização e Presidente da CCDRN.

A Comissão de Honra é composta por:

(i) Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, incluindo, nomeadamente, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Ministro das Finanças, os Presidentes de Câmara do Porto, Braga e Murça, e antigos ministros, secretários de Estado e responsáveis de outros cargos públicos, onde realço o anterior Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, a antiga Ministra (do Ambiente e do Planeamento) e atual Comissária Europeia, Elisa Ferreira - que iniciou o ciclo de conferências comemorativo dos 70 anos (que detalho abaixo) -, e o antigo Ministro das Finanças e atual Conselheiro de Estado, Miguel Cadilhe, agraciado há poucos dias como Economista Emérito pela ordem dos Economistas, numa cerimónia que decorreu na FEP, onde foi aluno;

(ii) O Reitor, uma Vice-Reitora e o Presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto;

(iii) Um conjunto de antigos alunos que marcaram a história da FEP (além de vários já referidos), contribuindo para afirmar a Escola como instituição de excelência no ensino e investigação em Economia e Gestão, incluindo atuais e anteriores professores e dirigentes da FEP;

(iv) Outros ilustres convidados, nomeadamente responsáveis de fundações, associações empresariais, administradores de empresas e representantes de ordens profissionais.

A cerimónia, que decorreu sobretudo no Salão Nobre do edifício principal, iniciou-se com a intervenção do Reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira. Seguiu-se o meu discurso, enquanto Diretor da Faculdade, e o do Presidente da Associação de Estudantes da FEP, após o qual tivemos a entrega de prémios a estudantes - relativos aos concursos "Pool de Talentos FEP 2023" e "FEP Master"s Challenge 2023" - e ao Dr. José Roquette, distinto Estudante do primeiro curso da Faculdade, que recebeu o "Prémio Carreira FEP 2023".

Com a humildade que o caracteriza, o Dr. Roquette atribui parte do seu grande sucesso profissional à FEP, à qual continua a demonstrar uma grande generosidade e comprometimento.

Seguiu-se a apresentação do livro de Homenagem ao saudoso Professor José Costa (editado pela FEP e pela U.Porto Press), recentemente falecido, pelo Professor e anterior Diretor da FEP, José Varejão, na presença da Vice-Reitora da Universidade do Porto, Professora Fátima Vieira.

A primeira parte do programa foi encerrada com a intervenção da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, a que se seguiu o hastear da bandeira comemorativa dos 70 anos à entrada do edifício principal da FEP.

O dia terminou em grande com a primeira Conferência do ciclo comemorativo dos 70 anos, na qual a oradora e comissária europeia, Elisa Ferreira (pertencente à Comissão de Honra, como mencionado), se debruçou sobre o tema "A Competitividade Portuguesa e a Coesão Europeia", cabendo ao Diretor do Público, Manuel Carvalho, a moderação e comentários.

Como Diretor da Faculdade, foi com muita satisfação e orgulho que assisti a este dia marcante e histórico para a FEP, com a tripla celebração do seu dia comemorativo, do aniversário dos seus 70 anos e da aproximação dos 50 anos do edifício principal.

Deixo, por isso, um grande e sentido agradecimento ao Professor Freire de Sousa, que coordena a Comissão das Celebrações, pelo empenho, imaginação e energia colocados na elaboração de um programa muito rico, que se prolonga até 2024, como referido, e continua aberto a todas as instituições que a nós se queiram juntar, num exercício coletivo de pensamento sobre o presente e o futuro do ensino superior e da investigação em Economia e Gestão em Portugal, à luz dos atuais desafios societais, com realce para as transições digital, climática e demográfica.

Não poderia terminar este artigo sem uma breve incursão histórica enquadradora dos dois aniversários e do seu significado para a Faculdade e para a Universidade do Porto, mas também para a cidade do Porto, a região Norte, Portugal no seu conjunto e mesmo a nível internacional.

No dia 28 de maio de 1953, o Diário do Governo publicou o decreto-lei nº 39226 que oficialmente criou a FEP, numa altura em que a economia portuguesa iniciava um período de preparação para um surto industrial, respondendo aos anseios da cidade do Porto e da região Norte (marcadamente empreendedoras e com forte traço industrial e comercial), que procuravam não só profissionais qualificados, mas também uma elite de economistas capazes de assumir cargos de responsabilidade em organizações complexas. De forma mais geral, a FEP respondia à necessidade de desenvolvimento económico e social de Portugal por altura da expansão económica pós-Segunda Guerra Mundial e da afirmação de correntes modernizadoras dentro do Estado Novo, com uma visão mais atualizada e avançada para a economia.

Em 1974, a FEP ocupava o novo edifício principal, da autoria do arquiteto Alfredo Viana de Lima, depois de, durante 21 anos, ter partilhado um anfiteatro para 120 alunos e funcionado com quatro salas no sótão do edifício hoje ocupado pela Reitoria da Universidade do Porto. O projeto das novas instalações e a mudança deu-se logo após o incêndio que abalou o edifício da atual Reitoria, em 1974. O edifício principal da FEP, que conjuga a opção pela modernidade do autor com a visão arquitetónica conservadora das autoridades da época, fará assim 50 anos em 2024 e constitui um marco na história da nossa arquitetura moderna, estando classificado como monumento de interesse público e caracterizando-se por "uma monumentalidade serena" e "solidez clássica que se prolonga por todo o interior".

Assim, as datas de 1953 e 1974 ligam umbilicalmente a história da FEP e da UP, com efeitos positivos a nível regional, nacional e até internacional.

De facto, a criação da FEP teve um impacto relevante, reforçado pela emergência da democracia em Portugal, em abril de 1974, que desencadeou mudanças profundas na sociedade portuguesa, dando forma a novas e antigas aspirações rumo à democracia e ao desenvolvimento. Os efeitos foram ampliados e favorecidos pela adesão do País à então CEE, em 1986, que levou a novas fortes transformações na economia e potenciou a formação de profissionais capacitados e competitivos no mercado europeu nas áreas da economia e gestão.

Desta forma, a missão da FEP, desde a sua fundação, tem sido formar essa elite de economistas capazes de assumir cargos de liderança nas principais organizações, podendo hoje dizer-se que tem contribuído grandemente para a cidade e a região, mas também para o país e o mundo, ao ter ajudado a formar personalidades notáveis e obras distintas.

O sucesso dessa missão primordial da FEP ao longo dos seus 70 anos de existência deve-se, em grande medida, a uma atenção e resposta constantes às necessidades de formação superior em Economia e Gestão. O esforço da FEP na produção de conhecimento e a permanente inovação a nível curricular e pedagógico, em conexão com o meio profissional e a comunidade, insere-se na sua missão estatutária de "contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural da sociedade, através das suas vertentes de ensino, investigação e prestação de serviços à comunidade", estando ainda em linha com o espírito precursor dos seus fundadores.

À entrada dos 70 anos de existência, a FEP tem inscritos cerca de 3250 estudantes de grau, dos quais cerca de 1800 em licenciaturas, 1325 em mestrados e 125 em doutoramentos. Internamente, são 20 cursos (2 licenciaturas, 16 mestrados e 2 programas de doutoramento). Paralelamente, a FEP participa em 8 cursos partilhados (1 licenciatura, 5 mestrados, e 2 doutoramentos) e dispõe de 6 cursos de educação contínua em estreita colaboração com entidades empregadoras, no quadro de programas como, por exemplo, o PRR.

Quanto a investigação, entre 2017 e 2022, por exemplo, a FEP teve 870 artigos publicados em revistas científicas indexadas pela WoS ou Scopus, sendo ainda de relevar o número elevado de projetos em curso de investigação e desenvolvimento com financiamento externo.

Por isso, enquanto atual Diretor da FEP, deixo o meu enorme agradecimento a todos aqueles que ajudaram criar a FEP e a fazê-la progredir até ao dia de hoje em prol dos nossos Estudantes, do avanço do Conhecimento e da Sociedade envolvente. Só posso prometer continuar a trabalhar com o máximo empenho, dedicação e inteligência para engrandecer ainda mais o nome e o impacto da FEP, contando com o apoio de todos: Estudantes/Alumni, Docentes, Investigadores, Colaboradores, a Universidade do Porto e as entidades parceiras da FEP.

Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, professor catedrático e sócio fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF)