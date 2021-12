Falhar com os jovens

Os salários são uma questão central para o futuro do país. Há pouco tempo ficámos a saber pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) que um terço das pessoas que estão na pobreza tem trabalho. Agora, a mesma instituição deu-nos outro dado inquietante: a partir de um inquérito realizado a quase 5 mil jovens entre os 15 e os 34 anos, verificou-se que 72% dos inquiridos ganham menos de 950 euros.

O mercado de trabalho está a criar um preocupante paradoxo: a geração de jovens mais qualificada de sempre não encontra emprego de qualidade, no qual possa aplicar competências especializadas. Apesar de disporem de elevados níveis de formação, muitos jovens têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho e quando finalmente o fazem sujeitam-se a empregos precários e mal remunerados.

Perante isto, muitos jovens tencionam emigrar. O mesmo inquérito da FFMS diz-nos que um terço prevê ir viver para o estrangeiro, justamente por falta de oportunidades em Portugal. Esta propensão para a emigração é mais forte entre os menos qualificados, mas também atinge os que têm formação superior. A "fuga de cérebros" é uma realidade há muito sentida no país, o que significa que não estamos a conseguir rentabilizar plenamente o investimento feito na formação.

Portugal é hoje um exportador de talento. E isto acontece numa altura em que tanto necessitamos de recursos qualificados para a transformação económica e social do país. O talento tornou-se um dos principais fatores de competitividade num contexto económico intensivo em conhecimento, tecnologia e inovação. Donde, Portugal deve investir na criação, fixação e atração de potencial humano - o que pressupõe melhores salários para os jovens.

Claro que o esforço para melhorar as remunerações dos jovens não pode ser pedido apenas às empresas. Cabe ao Estado criar um quadro fiscal que favoreça as novas gerações (isenção parcial de IRS, incentivos à contratação, benefícios em sede de TSU, etc.), bem como políticas que promovam uma maior adequação dos conteúdos educativos às necessidades das empresas e uma melhor transição da escola para o trabalho.

Presidente da ANJE