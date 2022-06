Falta estratégia em Portugal!

Em 2021, cerca de 13 mil empresas fecharam portas - 50% do insucesso destes negócios deveu-se a problemas relacionados com falta de estratégia de marketing!

Deparo-me com alguma frequência com esta realidade, onde observo que uma grande parte das PME, fruto de uma necessidade de respostas rápidas ao dia a dia do negócio, investem grande parte do seu tempo e recursos em respostas táticas ao mercado.

Consequentemente, devido a este foco interno e de curto-prazo, uma grande parte das PME acaba por colocar a análise para segundo plano e a dedicar menos atenção às questões estratégicas e externas, tipicamente associadas ao pensamento de médio-longo prazo, tais como estudo da concorrência, comportamento dos consumidores e/ou tendências de mercado.

Apesar de os gestores valorizarem a importância da estratégia, muitas vezes têm falta de tempo, escassez de conhecimento ou talento. Desta forma, em muitos cenários, o inevitável acaba por acontecer - a empresa não define uma estratégia.

Como ponto de partida ideal, para alterar o paradigma atual, seja no lançamento de um novo negócio ou marca, seja num negócio existente, recomendo uma reflexão com uma repartição de tempo e investimento em 3 fases (fig. 1):

Normalmente, em Portugal, parte-se sempre para a ação com base em decisões que nem sempre estão bem suportadas ou fundamentadas. É aqui que se perde o valor que se poderia estar a acrescentar, tanto no mercado nacional como internacional.

Ao saltarmos etapas, acabamos por limitar o crescimento e/ou potencial de sucesso, pois caso não façamos o diagnóstico ao mercado e definamos uma estratégia (público-alvo, posicionamento competitivo e objetivos de negócio), corremos o risco de estar a desenvolver um produto/marca pouco relevante para o seu público-alvo.

Dessa forma, arriscamo-nos a desenvolver algo que não é exatamente aquilo que o cliente quer, ou precisa, o que significa que:

Se irá ter de gastar mais dinheiro em comunicação para o convencer a comprar um produto que ele não precisa.

Se irá praticar um preço mais baixo para criar maior procura.

Se irá colocar o produto em canais de distribuição que não serão os mais adequados.

Ou seja, a rentabilidade será perdida e a capacidade de criação de valor reduzida.

De forma a diminuir este gap entre o cenário ideal e a realidade (fig.1) é muito importante para as PME: 1.º perceberem a situação em que o negócio está; 2.º identificarem os desafios internos e/ou externos; 3.º definirem os objetivos e a estratégia.

Acredito que o tecido empresarial português, caracterizado maioritariamente pelas PME, tem qualidade e potencial para se aproximar das maiores empresas e entrar na economia internacional, contudo, está na altura de se dar um passo atrás e pensar no que realmente importa.

Cada líder de negócio deverá saber responder a 3 questões-chave:

Onde estamos, para onde queremos ir e como vamos lá chegar?

O primeiro passo é não negligenciar estratégia, pois esta é a etapa fundamental, que começa tipicamente por um diagnóstico e termina com um plano de marketing operacional.

Caso contrário, se as empresas não souberem onde querem chegar, qualquer caminho servirá.

Rafael Cerveira Pinto, Squadra - managing partner