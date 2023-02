Falta-nos o plano Marshall da Habitação

Foi com grande expectativa que recebemos o novo programa "Mais habitação" desenhado para responder aos atuais problemas da habitação.

Confesso que esperaria um verdadeiro programa nacional galvanizador e indutor de um verdadeiro investimento na habitação onde se projetasse não só as necessidades e as garantias dos portugueses, em primeiro lugar, mas também as dos estrangeiros, as dos turistas as dos trabalhadores imigrantes e de todos aqueles que veem Portugal como um país para viver, estudar, trabalhar ou investir.

Um programa que abrisse Portugal ao mundo, capaz de agregar todos os agentes, desde os municípios, a pequenos e grandes investidores, agentes privados e institucionais.

O pecado capital de todo este plano é o Estado nunca assumir o seu papel de produtor de habitação, pois aí reside a base do problema.

A habitação é uma infraestrutura do país e tal como as estradas, as pontes, os portos, etc. têm de ser construídas, asseguradas e mantidas, o mesmo tem de ser feito com a habitação. E se o Estado não constrói, temos de encontrar modelos e parceiros para a construção.

Neste plano fica evidente uma política confusa em que o Estado, leia-se governo, não se apresenta como protagonista em termos de construção, não apresenta um modelo para outros construírem, ataca quem constrói e reabilita, nomeadamente todas as famílias que têm investido nos pequenos negócios de alojamento local, e afasta e confunde quem pode estrategicamente construir, atacando os estrangeiros que pretendem viver em Portugal e assustando os pequenos e grandes proprietários com o estigma das nacionalizações das suas casas legitimamente compradas e adquiridas.

Ainda assim das medidas lançadas e na falta de melhor, nota positiva para a simplificação dos licenciamentos municipais, ao nível dos projetos de arquitetura; para as penalização das entidades públicas pelos atrasos nos pareceres; para a diminuição da taxa autónoma sobre as rendas de 28% para 25%; para a possibilidade de converter para habitação terrenos ou projetos destinados ao comércio ou serviços; para a isenção de mais-valias no caso de amortização do crédito habitação do próprio ou descendentes e para o IVA a 6% para projetos de construção e reabilitação para arrendamento acessível.

Extremamente negativas, por não produzirem uma única casa ao mercado as medidas relativas ao alojamento local com o fim de novas licenças e da implementação de uma contribuição especial para uma atividade que tanto fez pela reabilitação dos centros urbanos e incremento da riqueza nacional; e o anúncio do fim dos visto gold penalizando muitos projetos imobiliários já em curso e pondo em causa a execução de muitos outros que se suportam com base na margem extra destes negócios. Valia mais aumentarem a fiscalização e o nível de due diligence sobre quem se propõe ter estes vistos de modo a encarar de frente o combate aos esquemas fraudulentos.

Extremamente negativa também a inexistência de medidas que visem diminuir efetivamente o custo das casas como um ajuste do valor do IVA na construção para 6% e a diminuição da carga de IMT de modo a reduzir o preço de construção e aquisição e ajustarmos efetivamente a oferta à procura nacional.

Todo o resto das medidas terá impacto muito reduzido no aumento das casas disponíveis e na diminuição dos preços, passando uma péssima mensagem a todos aqueles que se esforçam para terem a sua casa e para todos que querem legitimamente viver em Portugal.

Gustavo Soares, Empresário e Gestor