Famílias e empresas pedem descida do ISP

A primeira fatura da guerra com efeitos em Portugal já chegou: está anunciado o aumento do preço dos combustíveis para segunda-feira. Famílias e empresas vão sentir o peso na carteira. O gasóleo vai subir 14 cêntimos (mais de €1,80 por litro) e a gasolina 8 cêntimos (acima de €1,90).

Antecipando esse efeito, que devora o poder de compra e aumenta os custos fixos, ontem as filas de automóveis nos postos de combustíveis avolumavam-se um pouco por todo o país.

O efeito da subida dos preços dos produtos petrolíferos é direto na inflação. Há, aliás, o risco de toda a Europa entrar num ciclo de inflação elevada e isso representa sempre perda de poder aquisitivo, já que os aumentos salariais para este ano não irão, nem de perto nem de longe, acompanhar estes valores.

Todos estamos a pagar mais para abastecer um depósito de um automóvel ou camião. Ao mesmo tempo, dois anos depois do início da pandemia, a mobilidade disparou com a recuperação de algumas atividades económicas e dos hábitos dos cidadãos que, na grande maioria, já fazem uso da sua plena liberdade de movimentos aumentando a necessidade de recorrer à bomba de abastecimento e isso paga-se caro.

A subida dos combustíveis veio para ficar, os analistas já antecipam que dure durante todo o ano de 2022, face ao contexto de guerra na Europa e às réplicas que esse terramoto ainda irá provocar.

Esta escalada terá efeitos na competitividade da economia. O governo preparou algumas medidas que, não colmatando a situação, pretendem "almofadar" a dor. Exemplo: a concessão de 20 euros em AutoVoucher em vez de cinco euros e o prolongamento da medida por mais três meses (já que terminaria em março).

Ontem, os ministros das Finanças e do Ambiente anunciaram ainda o prolongamento da devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP, até ao final de junho (expirava em abril) e que a taxa de carbono se manterá por atualizar até ao final do primeiro semestre.

O apoio a autocarros e táxis será estendido, por mais três meses, com o pagamento de 30 cêntimos por litro, três vezes mais do que os dez cêntimos que estavam em vigor e o alargamento do apoio aos autocarros a gás natural, que até agora não estavam contemplados.

O problema é que, para famílias e empresas, o pacote ainda sabe a pouco. Se a grande fatia da fatura corresponde a impostos, então a almofada deveria incluir uma descida do ISP - Imposto Sobre Produtos Petrolíferos.