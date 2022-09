Faturação Eletrónica em Portugal, será que é desta ou a ver vamos?

Definido em 2014, o desígnio europeu que contempla a obrigatoriedade de adesão à faturação eletrónica nas trocas comerciais entre empresas e Governos tem vindo a ser sucessivamente adiado no nosso país. Fica desde já o alerta de que esta história é imprópria para cardíacos, pelo que, caro leitor, se não está sentado, faça-o.

Tudo começou em 31 de agosto de 2017. Era então publicada em Portugal, por transcrição de uma Diretiva Comunitária, a primeira abordagem legislativa que impunha a adesão obrigatória da faturação eletrónica até 31 de dezembro de 2018, dos diversos intervenientes no processo de fornecimento ao Estado, alterando o Código da Contratação Pública. Quando faltavam apenas três dias para entrar em vigor a referida legislação, surge uma alteração dos prazos que veio estratificar os contraentes em dois tipos - (1) Organismos do Estado e Institutos Públicos e (2) outros - e atribuir-lhes diferentes prazos de implementação interrompidos por um ano: 18 de abril de 2019 para o primeiro grupo e 18 de abril de 2020 para o segundo. Já no que toca aos fornecedores daquelas entidades, estes estariam obrigados a entrar no processo de faturação eletrónica até 17 de abril de 2020, no caso das grandes empresas, e até 31 de dezembro de 2020, caso fossem pequenos ou médios fornecedores.

Entretanto, chega março de 2020 e são detetados os primeiros casos de covid-19 em Portugal. O país para perante uma pandemia mundial e, a 7 de abril, é decidida uma nova alteração legislativa, que atira as obrigações dos fornecedores sobre a emissão de faturas eletrónicas para 2021, mais concretamente para 1 de janeiro (respeitante a grandes empresas), 1 de julho (PME) e 1 de janeiro de 2022 (microempresas).

É natural que por esta altura já se sinta confuso com todo este rodopio, contudo, segure-se na cadeira e aguente mais um pouco porque não ficamos por aqui! A 27 de novembro 2021 chega um novo adiamento, que dita que PME e micro empresas assumam a obrigatoriedade de faturação eletrónica até 1 de julho de 2022. Mas a 28 de junho do presente ano o legislador flexibiliza novamente o prazo até 31 de dezembro deste ano.

Perante tanta alteração, a obrigatoriedade de adesão à faturação eletrónica nas trocas comerciais entre empresas e Governo resiste à passagem do tempo sobre uma névoa cada vez mais densa, que levanta dúvidas e indefinições por todo o mercado. Eis algumas questões: uma vez que neste momento existe uma "semi-obrigação" vigente, em que penalidades poderão incorrer os organismos públicos que ainda não estão preparados para a receção de faturas por via eletrónica? Os fornecedores do Estado considerados Grandes Empresas que não emitam faturas eletrónicas nas situações em que são obrigados a tal, que riscos correm ou em que penalidades poderão incorrer?

Em determinada redação deste caldo legislativo podia ler-se que "para assegurar o cumprimento dos prazos referidos devem os cocontratantes desenvolver as atividades conducentes à implementação da fatura eletrónica nos contratos públicos, com vista a acelerar os prazos de conferência e pagamento pelos contraentes públicos". Com todas estas alterações, estarão os cocontratantes sensibilizados e motivados para tais atividades? A preocupação na aceleração de prazos de conferência e pagamento deveria ser exclusiva destes? Não deveria ser uma preocupação de todos os envolvidos? É uma preocupação apenas indexada à faturação eletrónica?

Peço desculpa, pois sei que o cansaço já pesa muito nesta espiral desamparada de certezas. Mas de adiamentos na faturação eletrónica não ficamos, infelizmente, por aqui.

Na faturação eletrónica mais "generalizada" - vulgo o simples pdf com a fatura estampada que nos chega por email - também temos já diversos episódios de adiamento. A possibilidade de se recorrer à aposição de um selo eletrónico qualificado, para conferir a uma fatura em pdf a validade enquanto fatura eletrónica, seria a mais vantajosa opção para as empresas, pelas mais-valias que esta vertente poderia trazer em termos de simplicidade de implementação. No entanto, quis o legislador tornar aquilo que poderia ser simples, em termos de utilização, em algo pouco ágil para a realidade empresarial: face à necessidade de ter emitido um certificado digital (vou compará-lo à chave para entrar no escritório), deparamo-nos com um processo burocrático para a emissão do mesmo. Algo que se torna pesado para quem não tem ainda vulgarizada a prática de utilização do cartão de cidadão, com vista à assinatura de contratos.

Ainda que se aceite como medida de incentivo à utilização da assinatura eletrónica de contratos através da utilização do cartão do cidadão, vejamos a situação da seguinte perspetiva: parece-nos praticável que uma empresa tenha de renovar a autorização de utilização da chave para abrir o escritório, junto do senhorio a cada 60 dias? Isto se não for um empresário em nome individual. Pois neste caso as necessidades de renovação dão-se em espaços temporais muito mais reduzidos.

Além dos aspetos que referi - e para não maçar o leitor novamente com mais datas - gostaria apenas de frisar onde começamos e onde estamos atualmente, em termos de obrigatoriedade desta abordagem de faturação eletrónica: a data de intenção inicial fixava-se a 1 de janeiro de 2020 e prolongou-se agora até 1 de janeiro de 2023. Três anos.

Entretanto a faturação eletrónica tem-se alastrado também a outras relações contratuais. Foi divulgado no passado dia 19 de julho o novo Simplex 2022, dando conta da intenção de execução de 48 medidas, uma delas relacionada com o tema deste artigo. Assim, até final do ano, vai estar disponível a medida "Fatura sem papel", que permite enviar faturas eletrónicas aos cidadãos e empresas a partir do programa de faturação, por correio eletrónico, por opção do contribuinte, substituindo a versão física da mesma.

O final do ano traz uma forte expectativa de que finalmente poderemos ter a materialização do que há muitos anos perseguimos, dotando o nosso tecido empresarial e os organismos públicos de mais mecanismos que permitam a sua modernização e contribuindo para um processo de faturação mais transparente e mais limpo em termos ambientais. Mas uma vez que a luz ao fundo do túnel nos tem sido apagada por tantas vezes, a dúvida paira no ar: Faturação Eletrónica em Portugal, será que é desta ou a ver vamos?